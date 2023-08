Entre entrevistas, grabaciones, firmas y grabaciones, la Miley Cyrus de 12 años ocupaba hasta 12 horas diariamente a la agenda que le exigía su trabajo. Así lo contó en su más reciente serie de videos en TikTok, titulada 'Used to Be Young' (Solía Ser Joven).



Como parte de la promoción de su último sencillo, la sensación pop utilizó la plataforma para brindar a sus seguidores un vistazo a su día típico cuando tenía apenas 12 o 13 años, mientras ya era una superestrella global debido a su papel principal en 'Hannah Montana' de Disney Channel.

Lea también:

'No dejes que te conviertan en prostituta': la carta de Sinéad O'Connor a Miley Cyrus

Miley Cyrus lanza el video de ‘Jaded’, grabado en su Backyard Sessions de Disney

VMA's 2023: estas son las mujeres arrasan y conquistan las nominaciones en los premios

Su día comenzaba a la temprana hora de las 5:30 a. m. mientras se preparaba para un día lleno de entrevistas. Desde las 7:15 a. m. hasta las 6:15 p. m., la joven estrella estaría ocupada en diversas entrevistas, mostrando la exigente naturaleza de su agenda, la cual incluía sesiones fotográficas, reuniones con fanáticos y grabaciones extras.



Dicha jornada se podía replicar de lunes a sábados, día en el que volaba de nuevo a su hogar para descansar y prepararse para una nueva sesión de grabaciones cada lunes.

Facebook Twitter Linkedin

Miley Cyrus. Foto: EFE

Durante varios años su vida estuvo constituida por la misma rutina; sin embargo, no fue sino hasta cuando hizo su primera gira que las cosas se tornaron aún más pesadas.

"El show o la competencia puede que solo dure un día, y eso es lo que la gente realmente no entiende acerca de las giras. El show dura solo 90 minutos, pero así es tu vida", dijo la intérprete de 'Flowers'.

'Sin humanidad, no puedo ser compositora'

La artista recordó en su momento el porqué le gustaba ser porrista. Según su experiencia personal, dicha disciplina le enseñó a ser perseverante y luchar por lo que quería, así como la experiencia de ir de gira. Esto, años después, fue crucial para las dinámicas en sus conciertos y tours musicales.

(Además: Miley Cyrus, de estrella infantil a luchar contra las drogas y ser un ícono pop).

"Si te desempeñas a un cierto nivel de intensidad y excelencia, debería haber la misma cantidad de recuperación y descanso", explicó la artista de 30 años.

Facebook Twitter Linkedin

Miley Cyrus no se ha hecho ninguna gira musical desde el 2014. Foto: Sony Music

La última vez que Miley se presentó durante varias fechas en escenarios de todo el mundo fue en el 2014 con su gira 'Bangerz'. Tras esto, una nueva etapa en su carrera y vida personales la llevaron a tomar un rumbo más orientado a la composición.



Sin embargo, detrás de esto, también hay una motivo más profundo.

Sin mi humanidad, mi conexión, no puedo ser compositor FACEBOOK

TWITTER

"Tener cada día la relación entre tú y otros humanos siendo sujeto y observador no es saludable para mí, porque borra mi humanidad y mi conexión. Sin mi humanidad, mi conexión, no puedo ser compositor, cuestión que es mi prioridad", declaró.



Por otro lado, también explicó que el ego juega un papel importante al momento de presentarse bajo los reflectores y que "una vez que se enciende, es difícil apagarlo".

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

Revelan nacionalidad de Shakira de 'Yo me llamo'; ya había participado en otro reality

Clara Chía aparece en bikini y muchos aseguran que es: 'Tremendo mujerón'

Hermana de Edwin Arrieta revela cómo cayó Daniel Sancho al chatear con ella: 'Sospeché'