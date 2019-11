¿Por qué Michelle Obama está nominada a los Grammy Anglo?

La exprimera dama estadounidense Michelle Obama obtuvo este miércoles una nominación para los Grammy, una de las curiosidades que dejó el anuncio de los candidatos para la 62 edición de los premios más importantes de la música.



Obama está nominada al gramófono dorado a mejor disco de 'spoken word' por la versión en audio de su exitoso libro de memorias Becoming. La exprimera dama conoce muy bien los Grammy, ya que en la última gala de estos premios, celebrada el pasado 10 de febrero en Los Ángeles (EE.UU.), apareció como invitada sorpresa sobre el escenario.

"Desde los discos de Motown que desgasté en el Southside (de Chicago) a las canciones de 'Quién hace funcionar el mundo' (referencia al tema 'Run the World' de Beyoncé) que me dieron energía a lo largo de última década, la música siempre me ayudó a contar mi historia", dijo Obama acompañada por Jennifer López, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Alicia Keys, la presentadora de la gala.Otro apartado de los Grammy que incluye a varias celebridades no directamente relacionadas con la música es el de mejor álbum de comedia. Ahí aparecen Ellen DeGeneres con Relatable, Trevor Noah con Son of Patricia, Dave Chappelle con Sticks & Stones o Aziz Ansari con Right Now.

La edición de 2020 de los Grammy ya ha hecho historia por algunos talentos muy jóvenes como la cantante Billie Eilish, que con 17 años es el artista más joven en estar nominada a las cuatro categorías principales: álbum del año (When We Fall Sleep, Where Do We Go?), canción del año, grabación del año (estas dos por Bad Guy' y mejor nuevo artista.

Pero los Grammy también reservaron hoy algunos huecos de honor para músicos muy veteranos y contrastados. Así, Barbra Streisand será candidata al galardón a mejor disco de pop vocal tradicional por Walls, mientras que el no menos legendario Willie Nelson podría llevarse el Grammy a la mejor actuación de country por Ride Me Back Home.

Además, Gloria Gaynor, la diva de la música disco que tocó el cielo con I Will Survive, recibió dos nominaciones hoy a los Grammy pero por un género mucho menos festivo de lo que podría esperarse de ella: el góspel.



Gaynor será aspirante a la mejor actuación/canción de góspel por Talkin' 'bout Jesus y al mejor álbum de góspel por Testimony. Además, el apartado de mejor canción compuesta para el audiovisual también acogerá el enfrentamiento de dos enormes y longevas figuras de la música: Randy Newman, por The Ballad of the Lonesome Cowboy de la cinta Toy Story 4 (2019); y Dolly Parton, por Girl in the Movies de la película Dumplin (2018).



Y la banda irlandesa The Cranberries será candidata al mejor álbum de rock por In The End, disco que incluye las últimas canciones que grabó su carismática cantante Dolores O'Riordan antes de morir en enero de 2018 a los 46 años.



No es el único homenaje póstumo de estos Grammy, ya que el rapero estadounidense Nipsey Hussle, que fue asesinado en marzo en Los Ángeles a los 33 años, recibió tres nominaciones: mejor actuación de rap, mejor canción de rap (las dos por Racks In The Middle) y mejor actuación cantada/rap (por su colaboración en Higher con DJ Khaled y John Legend).



La 62 edición de los Grammy se celebrará el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles y contará, por segundo año consecutivo, con la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonias.

EFE