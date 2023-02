La 65ª edición de los Premios Grammy no sorprendió en sus apartados principales. Las predicciones con alma de fanático consiguieron no defraudar con algunos artistas cuyo triunfo, podría decirse, estaba cantado.

Bad Bunny se llevó el gramófono en la categoría de mejor álbum de música urbana con Un verano sin ti, en realidad el artista puertorriqueño no la tenía fácil en el poderoso apartado de mejor álbum del año que quedó, como muchos pensaban en manos de Harry Styles por su trabajo en Harry’s House.

.@Harry_Styles accepts the GRAMMY for Album of the Year at the 65th #GRAMMYs 🎶 pic.twitter.com/hD3UoBiJMo — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 6, 2023

un disco que explotó en este último tiempo entre la crítica y los amantes de la nueva música. Aunque se le vio sorprendido y algo tímido, en realidad se sentía que iba a ser la noche del exintegrante de One Direction. También ganó el de mejor álbum vocal pop, del que dijo haber sido "la mejor experiencia" de su vida.



Premios Grammy 2023 en vivo: el mejor disco del año lo ganó Harry Styles

Harry Styles ganó el premio más importante de la gala, pero se vio un poco tímido en su agradecimiento. Foto: AFP

Quizá fue inesperado el premio a Bonnie Raitt, que le ganó a pesos pesados del pop como el mismo Styles, Kendrick Lamar, Lizzo, Taylor Swift, Adele y Beyoncé(solo por nombrar algunos) cuando se anunció el reconocimiento a canción del año. Raitt subió muy emocionada al asimilar que su tema Just Like That era el vencedor como canción del año.

La trayectoria y experiencia de una mujer curtida en el folk. “Yo no escribo muchas canciones, pero estoy muy orgullosa de que aprecien ésta y lo que significa para mí y para el resto de compositores; sin ellos no estaría aquí esta noche”, dijo la artista de 73 años, acerca de una composición que habla de una persona que dona los órganos de alguien a quien pierde y da una nueva oportunidad de vida a alguien que lo necesita.

Un poco de profundidad emocional que le vino bien a la categoría este año.Pero si Beyoncé perdió en ese apartado, en realidad eso no fue nada ante el hecho de que se convirtió en la protagonista de la noche al ser la artista que ha recibido más Grammy en toda la historia de los premios. Ganó en la velada mejor grabación dance/electronica; mejor álbum de música dance-por su disco Renaissance- y mejor canción R&B con Cutt If, al igual que mejor interpretación de R&B tradicional con Plastic Off the Sofa.



Eso sumó 32 premios en toda la carrera de la cantante, superando al difunto director de orquesta húngaro Georg Solti, quien tenia el récord con 31 trofeos. Aunque todos pensaban que Beyoncé se iba a quedar con el mejor disco, pero no lo ha logrado aún.

Adele ganó en mejor interpretación pop por Easy on Me, que estaba dentro de las quinelas de los posibles ganadores. Aunque por la cara que tenía Bad Bunny (que competía con Moscow Mules) cuando fue registrado al conocerse a la ganadora, parecía que él estaba muy seguro de quedarse con el gramófono.

Adele le escribió una canción a su hijo y se llevó un gramófono a casa. Foto: AFP

Kendrick Lamar siguió reinando en el hiphop con mejor interpretación de rap (The Heart part 5) y mejor disco del género (Mr. Morale & the Big Steppers), dos categorías que estaba predestinadas para él. Como le pasó a Lizzo, quien se fue a casa con los de Grabación del año y recordándoles a todos los que la acompañaron que pasó de ser una artistas incomprendida, antes de codearse con los más grandes de la música.

"I wanna make people feel this way with my music." ✨ @Lizzo #GRAMMYs pic.twitter.com/ggwVAmwlkb — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 6, 2023

Rubén Blades le aguó la fiesta a los colombianos, al ganar en la categoría de mejor interpretación de pop latino. Con Pasieros, junto a Boca Livre, dejó en el camino a Sebastián Yatra; Camilo, Fonseca y a la estadounidense de raíces ecuatorianas Christina Aguilera. Mientras que la película Encanto, inspirada en la cultura colombiana, se llevó los tres a los que estaba nominada su música.

El filme fue el ganador de la mejor canción para un trabajo audiovisual, en la que competía el éxito No se habla de Bruno; mejor recopilación de banda sonora para medios visuales y mejor banda sonora para medios audiovisuales. Había una sensación de que la cinta de Disney iba a tener protagonismo en el grupo de candidatos. No fue raro, por la exposición mediática y el éxito que Rosalía no ganara un gramófono por Motomami, el mejor álbum latino de rock, algo insólito para esta cultora de sonidos más urbanos con acento español.

El momento en que Bad Bunny se quedó con el premio a mejor disco de música urbana. Foto: AFP

Como tampoco fue raro el Grammy para Ozzy Osbourne, por su disco Patient 9, como mejor álbum de rock, casi que un reconocimiento a la carrera del ‘Príncipe de las Tinieblas de la música’, que anunció su retiro de los escenarios y giras, a los 74 años. Frente a los shows, en realidad fue una gala sobria, hasta que se dio paso al espectáculo de celebración para el rap en sus primeros 50 años de historia.



Ozzy Osbourne: ¿por qué los escenarios no volverán a ser iguales sin él?

En un impresionante despliegue de talento (no tanto de impacto visual), se hizo un recorrido por el género con estrellas de la talla de Run DMC, Public Enemy, Queen Latifath, Salt-N-Pepa, Bustha Rhymes, L.L. Cool J, Rakim, De La Soul, Method Man del colectivo Wu-Tang y Missy Eliott, entre otros. Ese fue el mejor performance de la noche-

Algo que contrastó con el emotivo formato de ‘Los que se fueron’, que tuvo a Pablo Milanes y a Marciano Cantero (de Enanitos Verdes), entre los homenajeados. Beyoncé llegó tarde pero fue la reina de la gala; Harry Styles fue un introvertido protagonista y otras leyendas como Stevie Wonder y Smokey Robinson, hicieron temblar el piso en La Arena Crypto de Los Ángeles, recordando la razón de porqué ellos ya hicieron historia.



