Pregunta el lector Jorge Parra: Tanto en Blu como en Caracol TV dicen “la normatividad” para referirse a ‘las leyes’. ¿Es correcto?



Respuesta: No es correcto. Normatividad es la calidad de normativo que tiene un documento, por ejemplo, “La normatividad de la Constitución es mayor que la de una ley cualquiera”. Es como “la gramaticalidad” frente a “la norma gramatical”.

Podemos hablar de “la gramaticalidad de los escritos de Plinio Apuleyo Mendoza” para indicar que son respetuosos de las normas académicas, pero no son las normas académicas, tema del cual no suele escribir este autor. Una forma válida de referirse a las normas, a un conjunto de normas sobre un mismo asunto, es normativa. Si es una sola norma, la norma, y si son varias normas sobre el mismo tema, la normativa, pero no “la normatividad”.

Primera



Pregunta la lectora Alicia García Pastor: ¿Es correcta la redacción en esta publicidad de la CCB: “Primer Gran Cumbre Iberoamericana de Sostenibilidad e Innovación en los negocios”?



Respuesta: En primer lugar, ya que el autor decidió escribir todas las palabras principales con inicial mayúscula, debió haber hecho lo mismo con la palabra Negocios. En segundo, en vez de “Primer Gran Cumbre” debió escribir “Primera Gran Cumbre”, como se escribe “primera visita”, “tercera caída”, “décima tercera oportunidad”, para que haya concordancia de sustantivo y adjetivo en femenino. Cuando el ordinal se antepone a sustantivo masculino sí se usa la apócope primer, “primer ministro, tercer intento”, “décimo primer batallón”.

Autorrectifica



Cita: “Un gobierno que se autorectifica”.



Comentario: Ya fue corregido, pero cuando salió en internet el titular de Semana venía escrito así, “autorectifica”, con la falta de una r. Es error frecuente en palabras compuestas por un elemento que termina en vocal y otro que comienza con r, “autorepuestos” (auto + repuestos), “antirobo” (anti + robo), “Monterey” (Monte + rey). Recuerden que para mantener el sonido fuerte de la “r” hay que duplicarla cuando queda entre vocales, autorrepuestos, antirrobo, Monterrey, autorrectifica, lo mismo que se hace sin ninguna dificultad en palabras simples, carro, distinto de caro, cerro, distinto de cero, mirra, distinto de mira.

Man



Cita: “El Mán”, nombre de un pódcast.



Comentario: Man, ‘hombre’ en inglés, puede usarse dentro del texto español, debidamente escrito en cursiva. Además, sin tilde. En inglés no hay tildes. En todo caso, si la palabra pasara a nuestro idioma tal cual, se escribiría en letra normal (no cursiva) y sin tilde, pues los monosílabos no se tildan, paz, res, man.



¿Podría pasar al español? Sin ningún problema, lo mismo que ya pasaron web, blog, lord, vip. De hecho, man ya está en el Diccionario de la lengua española como apócope poco usada de mano, y recordada en la expresión “a man salva”, más frecuentemente escrita “a mansalva”, ‘sobre seguro’. Este sería el caso de man, sustantivo coloquial, del inglés man, ‘hombre’. Si una palabra se usa en más de tres países hispanohablantes, figura en periódicos, revistas y novelas y no contradice las normas morfológicas del idioma, puede entrar fácilmente al diccionario normativo.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com