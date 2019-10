¿Por qué Juanpis (con 'n') Gonzáles y no Juampis (con 'm') ?

El comediante Alejandro Riaño creó a su exitoso personaje Juanpis González, prototipo del más antipático de los gomelos criollos. Puede ser que le haya puesto Juanpis, con n antes de p, para comenzar a marcar desde el nombre de su personaje lo incorrectamente político.

Si según la norma antes de p va m, ciempiés, campesino, compadre, nada mejor que violar la norma ortográfica y bautizar al personaje Juanpis, y no Juampis, para que la irreverencia comience desde el bautizo.



Un antecedente de esta circunstancia ortográfica es el nombre que le dio la vendedora del mercado al candidato Santos, cuando lo llamó Juampa, y los especialistas en márquetin al servicio de la campaña explotaron el hipocorístico con bastante efectividad.



Algunos medios insistieron, entonces, en escribirlo con n, Juanpa, pero muchos otros, optaron por la escritura correcta, Juampa.

Endilgar

Cita: “Todavía el mérito se lo endilgan a Luis Eduardo Caicedo”. Comentario: Según el DLE, lo que se endilga es algo desagradable o impertinente, “Le endilga a sus amigos el mal gusto que tiene”, y no méritos ni cualidades. Podría haberse escrito “Todavía el mérito se lo acreditan a...”.



Inexequible

Cita: “La Iglesia no se puede seguir basando en un derecho donde la mayoría de artículos han sido declarados inasequibles”. Comentario: Los artículos de una ley o de un tratado internacional no son declarados inasequibles, es decir, ‘inalcanzables’, sino inexequibles, es decir, ‘impracticables’. Se suele decir que una norma es inexequible cuando la Corte Constitucional la declara no acorde con la Constitución. Mientras la Corte no se pronuncie, la norma sigue formando parte del ordenamiento jurídico y ser inconstitucional, lo que debe originar un proceso para declararla inexequible.



Parresia

Cita: “Hablando con vehemencia –o parresía, diría el papa Francisco–...”. Comentario: Parresia, sin tilde, es ‘decir cosas aparentemente ofensivas, pero en realidad elogiosas’, según el DLE. No es sinónimo absoluto de vehemencia, que es la ‘fuerza, ardor o pasión con que obra una persona’.



Según Foucault, parresia es ‘decir la verdad’ o ‘hablar con sinceridad’. Es el deber que conlleva la libertad de palabra, y que exige luchar contra el autoengaño y el engaño del otro. Se vincula de manera especial con la relación maestro-discípulo.



Tecnicomecánica

Cita: “Revisión técnicomecánica”. Comentario: Si una palabra compuesta se escribe con guion, cada componente conserva su acento (y su tilde, si la tiene), árabe-israelí, García-Peña, técnico-mecánica, mientras que si se escribe sin guion, solo se conserva el acento del último componente, decimoséptimo, Martinezguerra, tecnicomecánica. Por lo demás, ninguna palabra tiene más de una tilde, así tenga dos acentos, como sucede con los adverbios prácticamente, últimamente, que también tienen acento en la sílaba men.



