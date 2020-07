¿Por qué Felipe Peláez regrabó 'Vivo pensando en ti', sin Maluma?

Felipe Peláez está en una cruzada por que los artistas conozcan las herramientas que tienen a disposición desde el mundo digital para consolidar sus carreras. Esto, debido a que justamente para muchos, lo digital se convirtió en el único escenario posible en tiempos de pandemia.

Lo hizo primero trabajando una canción que pudiera servir de ejemplo de recursos digitales por descubrir, incluso para artistas que solían delegar esa parte durante los días ‘normales’ y que han pasado los últimos meses probando lo que es cantar vía streaming o producir música desde sus casas. Y lo hace de la mano de Mauricio Maestre, de M&M Lawyers, firma de abogados especializada en derecho del entretenimiento.



Peláez y Maestre conversaron con EL TIEMPO sobre esta iniciativa:



“A la gente le está cambiando el chip -dice Peláez-. En el momento en que empecé a hacer cosas virtuales llegaron empresas y todo ha sido a prueba y error”

Había que dejar un pedazo, una estrofa no podía ir porque había que abrirle espacio a la interpretación de Maluma. Tocó echarle tijera y la estrofa quedó inédita”. FACEBOOK

TWITTER

Mauricio Maestre (M.M.): Felipe Peláez fue de los primeros en hacer un portafolio virtual cuando comenzó la cuarentena.



Felipe Peláez (F.P.): No hay que quedarse quieto nunca.



¿Cómo surgió la campaña que están liderando?



M.M.: Trabajamos una campaña desde M&M Lawyers para concientizar a los artistas de que pese a la pandemia, se puede hacer buena música. En ese sentido, hicimos un cover de una canción reconocida de Felipe. Él es el autor de Vivo pensando en ti. Pero la nueva versión tuvo un proceso de grabación on line: cada músico desde su casa, el productor en Miami, para el video cada uno hizo su captura de imagen. La idea es mostrarles a los demás músicos que se puede hacer música en cuarentena y enseñarles desde lo legal qué cosas se tienen en cuenta para monetizar sin vulnerar sus derechos ni los de otros.

Vivo pensando en ti fue el dúo con Maluma. ¿Por qué grabarla de nuevo?



F.P.: Recuerdo que la canción estaba lista para salir en un abril. Pero se dio el featuring (colaboración, dúo) con Maluma desde un asado informal en mi casa. Maluma se enamora del tema y al día siguiente nos reunimos para hablar de la colaboración. Yo estaba emocionado, pero había que reestructurar el tema. Maluma incluyó su equipo de trabajo, sus productores de cabecera. Entonces, se hizo un corte aquí, otro allá. El acordeón, por ejemplo, estaba largo. Había que dejar solo un pedazo, una estrofa no podía ir porque había que abrirle espacio a la interpretación de Maluma, lo que ellos (los reguetoneros) llaman “chanteo”, si no la quitábamos habría quedado de 5 minutos. Tocó echarle tijera, buscar espacios para que tuviera lógica y la estrofa quedó inédita”.

Esa estrofa inédita es el atractivo de la nueva versión…



F.P.: Sí, ahora que empezamos a hacer música en el mundo digital, y a conversar con Mauricio sobre temas que los artistas deberíamos conocer. Pensamos en cómo hacer enganche, cómo hacer clic con nuestra comunidad y la canción podía ser un paso. Entonces, dijimos: Vamos a hacer la canción nuevamente, comenzamos a grabar en la distancia, todos enviaron su parte, empezamos un juego muy bacano. Hay temas por investigar, por resolver una cantidad de cosas que nosotros como músicos, autores e intérpretes ignoramos a la hora de producción. La ignorancia nos gana muchas veces.

¿Ignorancia?



M.M.: La propiedad intelectual es la columna vertebral de la industria musical. Si los compositores y los intérpretes tuvieran más conciencia de sus derechos y obligaciones, sería más efectiva. Entonces, se busca que ejerzan de mejor manera sus derechos para practicarlos en toda suerte de negocios. Por eso haremos una webinar (en la semana del 27 de julio, se hará la convocatoria por redes sociales del artista y la firma), en la que vamos a estar Felipe y yo con otros músicos, un representante de Sony y el tema es cómo construir una carrera artística segura. Partimos de la premisa de que si estas cosas se pueden hacer en una pandemia, ¿qué no se podrá hacer en situaciones normales? Nuestra motivación es educar, hablar desde mi punto de vista como abogado de propiedad intelectual y mostrar, con la experiencia de Felipe, que la mejor forma de dar a entender esto es haciendo música.

Mauricio Maestre, abogado y músico, al frente de M&M Lawyers, experto en tema de derechos autorales. Foto: Juan Pablo Guiza Sánchez

A propósito, como abogado de derechos autorales, ¿cómo analiza la polémica reciente por el cobro de Sayco a las transmisiones vía streaming?



M.M.: Sayco está haciendo lo que la ley le faculta a hacer. Esos cobros se hacen a beneficio de los compositores. Siempre he defendido esto, pero soy crítico, porque espero más. Al ser la única sociedad que representa los compositores en Colombia, veo que como el dicho: “Lo molesto no es el madrazo sino el tonito”. Sayco tiene que mejorar la forma como anuncia las cosas. Hubo una gran controversia en torno al cobro de conciertos on line, pero se pudo mejorar la forma en que se comunicó. Porque no puede ser que después de 70 años, la gente no entienda lo que Sayco está haciendo.

La campaña de Felipe Peláez y M&M Lawyers tiene varias etapas...



M.M.: Vamos a dar a conocer la estrofa inédita. El cover (nueva versión) hace parte de la campaña de expectativa y vamos a resaltar la importancia de registrar las obras ante la dirección nacional de derechos de autor. La importancia de cerrar contratos y esto lo vamos a terminar con un evento, un webinar, en el que vamos a estar Felipe, una de las editoras más grandes del mundo y yo. Vamos a hacer que participe la gente de la industria musical y que se hable de la importancia de la propiedad intelectual. Los músicos que grabaron el cover van a estar también, haciendo preguntas.



¿Qué motivó a Felipe a participar de esta campaña?



F.P.: En mi caso personal, desconocía mucho de mis derechos y deberes. Y eso que mi punto de vista es muy 360, porque soy compositor, autor, intérprete y productor. Estoy metido en todo el abanico de opciones. Pero sí desconocía muchas cosas. Cuando la gente me preguntaba algo tan fácil como: ‘Felipe, entonces, por cada mil CD que se venden tú cuánto ganas’ o ‘¿Cómo te paga Youtube por cada millón de reproducciones?’, quedaba en el aire.



Cosas tan sencillas como saber qué pasa cada vez que suena una canción, a veces no se conocen. Imagínate cuando te pones a escudriñar entiendes que esto es tu patrimonio, porque literalmente la creación musical es nuestro patrimonio. Sentarte a escribir una canción que tienes en tu cabeza es un acto mágico, pero hay que saber qué pasa cuando entregas esa obra.

M.M.: Es bueno que Felipe diga esto. El desconocimiento es general. Lo que busco desde M&M Lawyers es que los artistas sepan que sus creaciones son su propiedad, sus interpretaciones son sus bienes, intangibles pero bienes, hacen parte de su derecho de propiedad. Sobre esto, estamos haciendo un trabajo interesante con Felipe, que también es ahora cabeza de uns ello discográfico. De cierta manera, ha participado activamente en la otra cara de la industria y queremos mostrar que la música puede ser un modelo económico sostenible.



A la par, Felipe Peláez está presentando un álbum nuevo y preparando más música…



F.P.: Estoy full de cosas, he aprovechado para completar varios trabajos. Terminé de cantar mi sinfónico, tenía 5 años trabajando en ese álbum, con varios artistas invitados. Son éxitos míos en formato sinfónico y algunos inéditos. Tengo también el álbum de vallenato que me piden los seguidores. Está listo. Pero aún no sé cuándo lo vamos a sacar.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

@Lilangmartin