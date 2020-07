¿Por qué en los medios se dice tanto 'hurtar' en lugar de 'robar'?

La Daza pregunta por qué en los periódicos y noticieros se habla tanto de “hurtar” y no de “robar”.



Respuesta: Porque la ley colombiana llama “hurto” el robo. Si la narración noticiosa atendiera más al uso común de las palabras y menos a como están en la ley, dirían “robo”, sobre todo cuando hay violencia. Nadie grita en la calle “¡Auxilio! ¡Me hurtaron el celular!”.



Hay que hacer lo del catequista que enseñaba los Mandamientos: “el sexto, no fornicar; el séptimo, no hurtar”, pero como no lo entendían, hacía esta traducción: “el sexto, no ponerle los cachos a la mujer; el séptimo, no llevarse las cosas que no son de uno, o sea, no robar”, y así sí lo entendían.

En todo caso, aún hay periodistas que escriben robar y robo, “Le robaron la moto mientras almorzaba” (La Opinión), “Robo a una joyería del centro comercial Gran Estación” (EL TIEMPO).



Empanicarse



Enrique Ordóñez me pregunta por el verbo empanicarse.



Respuesta: Tiene registro en el 'Diccionario de colombianismos', 2018, del Caro y Cuervo, con el sentido de ‘sentir pavor, temor o pánico’. La palabra colombianismo ya no tiene el sentido de ‘error’. El DLE, 2014, lo define como ‘palabra o uso propio del español hablado en Colombia’. No solo acude a él el vulgo, sino también escritores de prosapia. “Los uribistas de Medellín se empanicaron con Quintero” (Gustavo Álvarez Gardeazábal, Las2orillas), “el paro, que empanicó al país” (María Isabel Rueda, EL TIEMPO).



(Le puede interesar: Tundama: el guerrero muisca que frenó la conquista española)



Netanyáhu



Pregunta Camila Rubio H.: ¿Finalmente se tilda, Netanyáhu, o no se tilda, Netanyahu?



Respuesta: Depende de como se pronuncie. Si se pronuncia Netanyaju, no, porque es palabra grave terminada en vocal, pero si se pronuncia Netanyáu, sí, porque es palabra aguda terminada en vocal. Debe tenerse en cuenta que áu es diptongo, es decir, una sola sílaba. Eso permite que una palabra lleve tilde en la vocal fuerte del diptongo, y no en la débil en la que termina, tipói, agnusdéi, Fundéu, bonsái, ayayáu, Paláu, Inpáhu, Netanyáhu.



Infrarroja



Citas: “cicloruta” (Hacienda Samaria, aviso), “La luz infraroja toma tu temperatura” (Multiplaza, aviso). Comentario: Las palabras compuestas ciclorruta e infrarroja deben escribirse con doble erre. Los últimos componentes de estos dos vocablos son ruta y roja, cuya erre inicial tiene sonido fuerte, como en toda palabra que empieza con esa consonante. Al anteponerles prefijos terminados en vocal, ciclo- e infra-, la erre queda en posición intervocálica, con lo que adquiere el sonido suave de cara, cera, cirio, coro, cura, y no el sonido fuerte de carro, cerro, cirrosis, corro, currar. Por eso hay que duplicarla, para conservar el sonido, vicerrector, antirrobo, sismorresistente, ciclorruta, infrarroja.

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila5

Preguntas: feravila@cable.net.co