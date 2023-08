En las transmisiones radiales y televisivas de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, los periodistas y narradores dudan entre decir /sídni/ o /sídnei/ cuando se refieren a la ciudad australiana donde se juegan algunos de los partidos.



La primera pronunciación corresponde a la forma en inglés Sydney, y la segunda, al exónimo español Sídney. Se llama exónimo la traducción de un nombre geográfico a otro idioma.

Así, Burdeos es el exónimo español del francés Bordeaux; Londres, el del inglés London, y Milán, el del italiano Milano. En la lista de exónimos españoles están Múnich (que no se pronuncia /Miúnich/, sino /Múnich/), del alemán München, y Sídney, del inglés Sydney. Muchachos, ¡pronuncien sin miedo /sídnei/ al leer Sídney!

Gais



Cita: «… me decían mis amigos, especialmente los gays…» (El Espectador).



Comentario: Habla Amparo Grisales, de “Yo me llamo”, y transcribe el redactor del periódico. La palabra inglesa gay, cuyo plural es gays, se escribe igual en español en singular, gay, pero varía para el plural, gais.



¿Por qué? Porque en español solo se usa la vocal i griega (y) como conjunción, “Amparo y Pipe”, y en la última sílaba de palabras terminadas en -ay, -ey, -oy, -uy, como gay, carey, estoy, Cocuy. Si no hay diptongo, sino la sola vocal i, la palabra se escribe con i latina final (i), como bikini, sexi, penalti. Sus plurales son bikinis, sexis, penaltis.



En otra posición, la letra “y” no es vocal, sino consonante, yate, yema, Yidis, yoyo, yute. El sonido de la “y” aquí, en estas últimas, es articulado. No es correcto decir /iáte/ o /ióio/, cuando se pronuncian yate y yoyo. Por cierto, gay se pronuncia /gái/, y su plural, /gáis/. La mayoría de la gente prefiere pronunciarlas en inglés, /guéi/ y /guéis/, por lo que si alguien lo hace en español se ganará la burla de sus oyentes. Entonces, al menos, escribámoslo en español, gay (singular) y gais (plural).

Haya deslizamientos



Cita: “Tenemos vías que son proclives a que hayan deslizamientos” (funcionario en entrevista radial).



Comentario: El verbo haber solo va en plural cuando es auxiliar de otro verbo, “cuando hayan terminado los deslizamientos”, “cuando hayan llegado las máquinas amarillas”, “cuando hayan vuelto a pasar los automóviles”. Si no es auxiliar y se usa con el sentido de ‘existir’, no varía para el plural, “cuando haya un deslizamiento” y “cuando haya más deslizamientos” (no “hayan”), “cuando haya una máquina” y “cuando haya muchas máquinas” (no “hayan”).



Descriminalizar



Pregunta la lectora Alicia García Maya: ¿cómo se dice “discriminalizar o descriminalizar”?



Respuesta: los prefijos des- y dis- son equivalentes. Ambos denotan negación o inversión del significado de la palabra a la que se anteponen. Hay palabras con dis-, discordia, discapacitado, discalculia, y hay palabras con des-, desabastecer, desabotonar, despiporre. La gente dice con mayor facilidad discriminalizar, pero los académicos recomiendan descriminalizar. El DLE no registra ninguna de estas dos formas. Por lo pronto, se puede optar por despenalizar (se despenaliza, se despenalizó, se despenalizará, se despenalizaría) que sí figura en el DLE con el significado de ‘dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente castigada por la legislación penal’. También tienen registro en el DLE el sustantivo despenalización y el adjetivo despenalizado.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavilas1952@hotmail.com