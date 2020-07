¿Por qué el cantante Santiago Cruz se aleja de sus redes sociales?

En un sorpresivo video colgado en su cuenta de Instagram, el cantante Santiago Cruz se despidió de sus más de 600 mil seguidores.



En un acto de valentía, el artista confesó que este vértigo de las cifras y los 'me gusta' y la necesidad apabullante de búsqueda de usuarios lo tiene realmente estresado.

"Y nada, me voy, me voy por mi bien", dice el cantautor en su video.



El artista explicó que llegó a un punto de "agotamiento". "Estamos viviendo momentos muy sensibles, las noticias, bombardeos de información, de opiniones, el maltrato, la intolerancia, la sinvergüencería de nuestros políticos. Es un consejo que le doy a todo el mundo: que se desconecten un poco de las redes sociales", le dijo Cruz la noche del miércoles al canal RCN Televisión.



A pesar de la insistencia de muchos de sus seguidores de que no lo hiciera, el artista tomó esta decisión que para muchos es de aplaudir, en un momento en el que los artistas dependen tanto de este mundo, a veces tan superficial.

"Para mí la comunicación puede y debe seguir a través de las canciones, que creo que es lo importante en este momento. Lo que pasa es que ahorita estamos muy contaminados con el tema de los 'likes', los 'views', los 'comments', los 'hashtags', los 'challenges' y ¿la canción? y ¿la música?, que es al final el punto central de esto parece que pasa a un segundo plano. ¿no?", comentó el artista.

