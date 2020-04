¿Por qué el cantante Cabas se internó en una clínica en Serbia?

Para muchos en la industria del entretenimiento y de la música resultaba un misterio el extraño silencio del cantante barranquillero Cabas.



Hace pocos días, el cantante puso en sus redes sociales un mensaje que sorprendió a muchos: “Aquí estoy de vuelta, la vida es un milagro”.

En una sorpresiva entrevista con el noticiero del miércoles en la noche, en el canal RCN, el artista reveló que en efecto había llegado a un punto en su vida donde alcanzó a sentir que “desaparecía”.



Y para ello, el autor de ‘Mi bombón’ o ‘La caderona’ contó que había viajado hasta una clínica en Belgrado, en la capital de Serbia, en donde se internó para realizar un proceso de limpieza interior.



“Tuve que hacer un viaje un poco largo, para poder limpiar mi cuerpo de años y años de desorden también y de intensidad”, relata, al agregar que él ya se sentía mal y que todos los seres queridos a su alrededor ya estaban preocupados por su salud.



Agregó que en ese lugar en Serbia se pudo “limpiar y reconectar”.



“Era un problema de todo: de falta e sueño, del sistema nervioso fregado, el hígado complicado, el corazón con una arritmia cardiaca, los triglicéridos los tenía super arriba, tenía anemia porque no tenía apetito, no estaba comiendo bien, entonces estaba totalmente intoxicado”, cuenta el artista.



Y acto seguido el cantante de ‘Bonita’ confesó: “Yo estuve muchas veces al borde de… de… no hablo de la muerte porque pues es una palabra muy fuerte, pero sí al borde de… de… desaparecer, de dejar como de existir”.



De su experiencia en Serbia, Cabas recuerda el frío intenso que hacía con temperaturas bajo cero. Allí pudo hacer una experiencia denominada la Ibogaína, que definió como una “experiencia trascendental divina” que le mostró, como un espejo, toda su vida y “la misión de la vida y le da a uno claridad sobre los pasos que uno debe tomar”.



Cabas reveló que ya está de vuelta a los estudios y prepara varios lanzamientos de su próxima producción musical, entre ellos, algunas canciones en colaboración que artistas reconocidos.