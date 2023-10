Ortografía / ¿Por qué decimos esposo y esposa, y no marido y marida?

Por estos días se está usando mucho en los medios informativos la palabra tatequieto, a veces entre comillas, a veces en cursiva, a veces en redonda, especialmente referida a la ley Deje de fregar.

“Ley ‘Dejen de fregar’ es un tatequieto a empresas” (Caracol), “Tatequieto a las llamadas spam con la ley ‘Dejen de fregar’ y la Inteligencia Artificial” (Tecnogus), “Entra en vigencia el proyecto de ley ‘Dejen de Fregar’, que le pone un ‘tatequieto’ a bancos, operadores de telefonía y empresas de energía” (Canal 1). Me preguntan varios lectores por la palabra tatequieto, si está en el DLE, si conviene usarla, si es un disparate de periodistas cortos de léxico, etc.



La palabra tatequieto, como es obvio, se compone del verbo en imperativo estate y el adjetivo quieto. Aparece en la champeta El tatequieto, de Andy Brand, que invita al que esté en la mala a superarse, y en un vallenato del gran Martín Elías, también llamado El tatequieto, que habla de una mujer brava y bonita, a la que el enamorado le dice: “Pero yo te voy a dar el tatequieto / Porque tú no eres la única en el mundo entero / Y si tú no me quieres hacer caso / Yo te voy a dar el tatequieto”. También aparece en noticias literarias, “Gabo le ha dado a su hermano Jaime más de un tatequieto” (Letralia), en crónicas deportivas, “Van por un colombiano para que sea el tatequieto de Cristiano” (Antena 2), en columnas de prensa, “Hay que ponerles tatequieto a las IPS indígenas de papel” (La Razón).



El Diccionario de la lengua española, DLE, un poco lejano al uso real de la expresión en nuestro medio, dice que tatequieto significa ‘golpe que se da a alguien, especialmente a un niño’. El Diccionario de americanismos, bastante más cercano, dice que tatequieto es un ‘acto con el que se pone freno a una persona o situación para que se modere o mejore’. El Diccionario de colombianismos, del Caro y Cuervo, cada vez más trabajo de escritorio que de investigación en campo, no agrega nada significativo, y da como ejemplo: “El alcalde le puso el tatequieto al ruido del perifoneo público’.

Con todo lo dicho y citado, está claro que la palabra tatequieto es castiza, tiene su lema en azul en el diccionario normativo por excelencia, el DLE, y su definición más cercana a nuestro uso en el Diccionario de americanismos. En consecuencia, no hay que escribirla entre comillas ni en cursiva, y no hay inconveniente en usarla en noticias, crónicas, canciones y demás expresiones comunicativas populares. Desde luego, el tatequieto no cabe en escritos científicos o académicos, supeditados al lenguaje políticamente correcto, con normas APA y demás perendengues propios de la sabiduría elitista.

Yerno

Me pregunta el lector Fernando Arango Guarín por la palabra nuero, utilizada en algún escrito periodístico reciente. Respuesta: Lo tradicional es llamar yerno al esposo de la hija, y nuera, a la esposa del hijo, pero se presenta en ciertas regiones el cruce de estas dos palabras, y se oye nuero y yerna, voces que no tienen registro en los diccionarios normativos. Decir “el nuero y la nuera” sería como decir “el marido y la marida”. ¡Qué locura!

FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

