En la página Internacional dedicada el domingo a monseñor Rolando José Álvarez Lagos, se lo llama aleatoriamente cura, padre y religioso, y se recuerda que “el hábito no hace al monje”. Cura es más propio para los sacerdotes en su función de confesores, y no corresponde a los otros grados del sacramento del orden, como lo es el de obispo. Padre es antenombre para sacerdotes, es decir, debe ir seguido del nombre o del apellido, “padre Jaramillo”, y monseñor es antenombre de obispos y otros rangos jerárquicos del clero, “monseñor Álvarez”, pero no “el padre dijo…” o “Monseñor se devolvió…”.

Llamarlo religioso es una imprecisión, pues religioso en este contexto es el miembro de una comunidad religiosa, como el padre Diego Jaramillo, eudista, o el padre Francisco de Roux, jesuita. Álvarez no pertenece a ninguna comunidad religiosa. No es carmelita, ni capuchino, ni salesiano, ni eudista, ni jesuita… Los religiosos son los que visten hábito, pueden vivir en monasterios y llamarse frailes, monjes y monjas. Álvarez, en cambio, es miembro del clero diocesano, cuyos sacerdotes no son monjes ni viven en conventos, ni residen en comunidad con otros sacerdotes, ni visten hábito, ni tienen como superior a un abad, sino que viven en la casa cural de la parroquia de la que estén encargados, visten con clergyman, y antes usaban sotana. Su superior es el obispo de la diócesis. Así que en este tipo de notas habría que manejar otros recursos léxicos para referirse al protagonista, “obispo”, “clérigo”, “jerarca”, “prelado”, “monseñor Álvarez”, o simplemente “Álvarez”.

Cita: “La poderosa selección de Brasil, que junto con Uruguay ya están clasificadas”. Mejor: “La poderosa selección de Brasil, que, junto a Uruguay, ya está clasificada”.

Cita: “Sebastián Martínez ‘chicaneó’ los logros de su nueva faceta junto a su esposa”. Mejor: “Sebastián Martínez chicaneó de los logros de su nueva…”, sin comillas porque el verbo chicanear es castizo, está en el Diccionario de la lengua española, 2014, y con preposición (“chicaneó de”) porque es verbo intransitivo.

Cita: “Habrá un velatón en homenaje a la muerte de dos trabajadores”. Mejor: Habrá una velatón en homenaje a dos trabajadores”, porque velatón es femenino según el Diccionario de americanismos, 2010, y el homenaje no es a la muerte.

Cita: “canoa, primera palabra chibcha que aprendió Colón”. Mejor, “… primera palabra taína que aprendió Colón”. Colón no llegó en 1942 a tierra chibcha, sino a tierra taína, donde hoy es República Dominicana.



Cita: “Una de mis mejores amigas es médico” (radio). Mejor: “Una de mis mejores amigas es médica”.

Cita: “Para el 14 de febrero Petro convocó a sus respaldos”. Mejor: “… convocó a quienes lo respaldan”. El sustantivo respaldo significa, según el DLE, ‘parte del asiento en que descansa la espalda’, ‘espaldera’ (‘pared para enredaderas’), ‘vuelta de papel’ o ‘lo que se anota a la vuelta del papel’. No tiene aplicación a ‘persona que respalda’.

