¿Por qué Carlos Vives quiere marchar el próximo 21 de noviembre?

En un sorpresivo hilo de mensajes a través de la red social Twitter, el popular cantante Carlos Vives expresó que está dispuesto a unirse a las marchas del próximo 21 de noviembre.



Eso sí, lo hizo con un claro mensaje que invita a la reflexión en torno a la tolerancia y a las iniciativas sociales de una democracia. “Las marchas son expresión de una sociedad que se une para protegerse y enviar un mensaje a sus gobernantes...”, anota el artista samario.

Y luego, continúa con un hilo de ‘tuits’ muy revelador:



“...Si es para hacer respetar las pensiones de nuestros viejos: yo marcho. Si es contra la corrupción y su inmensa fábrica de pobres: yo marcho. Si es para hacer respetar a nuestros hermanos mayores: yo marcho. Si es para decirles ¡no más! a la extremas retardatarias: yo marcho...”.

Y agrega el cantante de ‘La bicicleta’: “...Si la marcha es para que no maten a nuestros niños en todos los rincones del país: yo marcho Si es para que dejemos de matarnos: yo marcho. Si es para pedir una mejor educación para todos (incluidos los que odian y hablan por aquí sin saber): yo marcho...”.

No voy a romper nada, ni a agredir a nadie, ni a darme en la jeta.... #SoyCobardePorNaturaleza": Andrés Parra, actor. FACEBOOK

Artistas piden marchar en paz

Al igual que Vives, varios artistas han comenzado a unirse a esta iniciativa con sus razones.



Por ejemplo, el actor Andrés Parra también se unió con un mensaje que invita a aquellos que están pensando en destruir en lugar de construir a entender que es con las marchas pacíficas y no con la violencia como se marcha en este tipo de iniciativas democráticas.



Al respecto, Parra anota en su cuenta de Twitter: "Yo saldré el 21 a decirle al “presidente” Uribe, que Colombia necesita con urgencia PRESIDENTE. No voy a romper nada, ni a agredir a nadie, ni a darme en la jeta.... #SoyCobardePorNaturaleza. #El21VamosALaCalle".



A su turno, @Doctor Krapula Mario anota en un 'tuit': "Qué tal si hacemos un hilo con las razones para marchar este 21 de noviembre! PORQUE LA MUERTE TIENE LA APROBACIÓN Y COMPLICIDAD DEL GOBIERNO.

#yoMarcho #paro21denoviembre".



Por su parte, el actor Toto Vega escribió en su cuenta: "#paro21denoviembre la democracia consiste, en que los ciudadanos puedan reclamar y salir a protestar también, contra los funcionarios que eligieron por no cumplir lo prometido o por lo que están haciendo mal".



En su cuenta de Facebook, Andrea Echeverri, la vocalista del grupo Aterciopelados, hace alusión cómo han pasado los años, desde que sacaron su álbum 'El Dorado' hace 25 años, y ella y sus compañeros podrían seguir escribiendo las mismas canciones "porque la realidad no ha mejorado". Y anota: "Vivimos en un país injusto, violento, clasista, racistas... Así que la invitación es pa'l 21".



"Sí a que nos movilicemos el 21 pacíficamente, para que todo el planeta se dé cuenta de que Latinoamerica se está despertando", le complementa su compañero Héctor Buitrago.

