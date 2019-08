Woodstock, el festival que partió la historia de la música

Imagínese medio millón de personas reunidas en una granja durante tres días y escuchando a varios de los artistas más importantes del momento. A ello sume el haber reunido al público en torno a la contracultura estadounidense y al rechazo a la actuación del país en la Guerra de Vietnam.



Esos poderosos elementos convergieron para que Woodstock 69, que el próximo 15 de agosto cumple 50 años de haberse celebrado, se haya convertido en el festival más icónico de la historia de Estados Unidos y en símbolo del auge de la cultura hippie en el mundo.

La idea nació de Michael Lang, Artie Kornfeld y Joel Rosenman, entre otros, que buscaban recaudar dinero para crear un estudio de grabación en el que pretendían producir a artistas como Bob Dylan, The Band y Van Morrison. Sin embargo, todo saldría como ellos nunca imaginaron, pues cobraron 18 dólares a cada asistente por los tres días, esperando solo la participación de 60 mil personas.



Artistas como Jimi Hendrix estuvieron en la tarima y marcaron historia con interpretaciones como 'The star spangled banner', que muchos críticos han calificado como uno de los momentos más importantes de la música de los 60, pues además al año siguiente Hendrix fallecería como resultado de sus excesos de alcohol y drogas.



Por su parte, el músico británico Joe Cocker hizo también una histórica presentación con una versión de 'With a little help from my friends' de The Beatles, lo que ocasionó una ola de vítores por parte del público que se llevó en las venas y durante años su presentación.



'Freedom', la canción que el guitarrista Richie Havens interpretó durante el primer día del festival, terminó convirtiéndose en un himno mundial, esto pese a que tuvo que alargar su presentación porque los artistas que le sucedían no estaban listos.



La magnitud del evento fue tal que la armada estadounidense tuvo que enviar médicos y comida vía aérea para que la gente sobreviviera los tres días que duró.

Cansancio popular

Woodstock tal vez no hubiera tenido el éxito que logró en su momento sin la coyuntura que lo precedía. En esos momentos, la gente estaba cansada del sistema de Gobierno y especialmente del ambiente de guerra que estaba llevando el presidente Richard Nixon, quien pocos años después caería dentro del escándalo Watergate.



Cientos de soldados estadounidenses fueron enviados a morir con el fin de impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno socialista o comunista y miles de familias perdieron a sus padres, hermanos y tíos allí. Los cálculos ni siquiera concuerdan, pero se sabe que fueron casi 6 millones de personas los que fallecieron.



Tras la realización del festival, aunque se han intentado otras versiones, ninguna tuvo el carisma que presentó Woodstock. El primer gran festival post-Woodstock que se hizo fue el Live Aid de julio de 1985, con 75.000 espectadores en Wembley recaudando fondos por el hambre en Etiopía.

La música, ¿una moda?

Por su parte, el diario harpersbazaar reflexiona que "Hoy en día los festivales siguen captando muchísima atención mediática, pero si la conciencia ha dejado de ser un factor clave casi que la música también". Bonnaroo, Lollapalooza o Coachela (éste celebrado en Indio, California, se lleva la palma) son portada en medios desde el primer al último día, pero lo que sabemos de ellos son las celebrities que asisten. Shorts, chalecos de flecos, botas de ante y coronitas de flores por la cabeza. Los festivales se han convertido en la nueva pasarela, son una nueva cita con la moda".



Así mismo, el diario añade que Rebecca Armendáriz apuntó para The Guardian que "ha cambiado nuestra costumbre con la música, ahora la escuchamos solos y antes era un placer para disfrutar en colectividad. Queremos ser los primeros en saber qué es cool o incluso mejor, descubrirlo antes de que lo sea". Y así no hay masa que se junte.



