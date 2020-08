Billy Collins, popular poeta de EE. UU., estará en festival bogotano

El poeta estadounidense, de 79 años, famoso por volverse viral por sus charlas TED y sus declamaciones en Facebook será uno de los invitados del festival literario bogotano ‘Las líneas de su mano’.



Billy Collins (1941) es el “poeta más popular de los Estados Unidos”, según el New York Times, y no es gratuito ese título. Cada libro suyo tiene tirajes de entre los 50 mil y 100 mil ejemplares en sus primeras ediciones. Además, es famosos poque llena grandes auditorios. Es celebrado en el mundo académico y literario y reconocido, a la vez, en el ámbito popular, fuera de los círculos culturales.

La poesía de Collins tiene una gran carga de humor e ironía, pero a la vez de profundidad y reflexión; que a través del registro coloquial ha logrado emocionar a muchos lectores en el mundo, gracias a su sencillez y a sus temas cotidianos.



Su poema The Names, dedicado a la memoria de las víctimas de los atentados del 11-S es considerado un himno y un símbolo de esta tragedia.



Collins fue nombrado Poeta Laureado por la Biblioteca del Congreso por dos años consecutivos y a partir de este honor ha trabajado incansablemente por la promoción y difusión de la poesía en todos los rincones de su país. Sus lecciones sobre poesía en las famosas TED Talk tienen miles de visitas y todos los días comparte y explica un poema en su página de Facebook. Ha hecho varios performances y ha trabajado con músicos como Paul Simón.



La impecable traducción de sus poemas a cargo de Juan José Vélez Otero está disponible en los libros Poemas y La lluvia en Portugal publicados por Valparaíso ediciones. Antes de inaugurar el próximo lunes, a las 11 a.m., el Festival Internacional de Literatura Las líneas de su mano, del Gimnasio Moderno de Bogotá, conversamos con él sobre algunos de sus temas tutelares.

El evento se realizará el 3 y 4 de diciembre y tiene como escenario el Gimnasio Moderno de Bogotá. Foto: Archivo particular

¿Qué significa el concepto del viaje en su poesía y de esta idea en la poesía en general?



Cuando dije que la poesía es la primera literatura de viajes, por supuesto, me refería a viajes imaginativos. En comparación con otros géneros literarios, la poesía ofrece mayor libertad de movimiento. La ficción, por ejemplo, se suele asociar a una determinada cronología. De hecho, es importante contar con un reloj en la literatura de ficción para mantener el suspenso. Pero el poeta puede saltar del presente al futuro y volver al pasado. La coherencia y la credibilidad hacen que los poemas sean aburridos. Szymborska tiene un poema en el que salta de una niña que tira de un mantel a Newton mirando hacia abajo desde el cielo para advertirle sobre la ley de la gravedad.



¿Cuál es para usted la importancia del lenguaje conversacional y las palabras sencillas que huyen del adjetivo en la poesía?



Tiendo a escribir poemas que sean sinceros y directos porque quiero captar el interés del lector haciéndole sentir que le estoy hablando en una lengua familiar. La otra razón es que una forma sencilla de dicción destacará más sobre el fondo claro del poema. Una pintura colorida se destaca más si se cuelga en una pared blanca que en una pared con sus propios colores de forma que rivalice con ella. Los sustantivos a menudo no necesitan adjetivos para ayudarlos. Emerson menciona “el lenguaje hablado de las cosas”. El cuchillo, la escoba, la ventana, todos se expresan con más fuerza sin el adjetivo que los adorne.



¿Cómo lograr que el humor atraviese un poema sin hacerle perder profundidad y tensión?



Un poema con una intención seria puede incluir humor si se usa como un recurso, no como un fin en sí mismo. Un poema que sea divertido de principio a fin será simplemente cómico. Para evitarlo, un poema puede empezar divertido y luego dar un giro serio; o un poema serio puede aburrirse de su propia seriedad y producir un final humorístico. Para mí, el humor es un dispositivo para involucrar al lector e incluso debilitar la resistencia del lector al poema. Un lector encantado estará más inclinado a aceptar las partes más exigentes de un poema.

¿Cuál es la importancia de la música, en especial del jazz, en su poesía?



El jazz es el tipo de música que más escucho, especialmente jazz grabado entre 1955 y 1966. Suele sonar en casa (de hecho, suena una melodía de Sonny Stitt mientras escribo esto). Escribo sobre jazz de la misma manera que escribo sobre cualquier cosa en mi experiencia diaria, como el clima, un hombre empujando un cochecito de bebé, un perro persiguiendo una ardilla. Evito escribir (y leer) poemas que traten de sonar “jazzísticos”, así como poemas que intenten sonar a última moda mencionando nombres de músicos, como he mencionado a Sonny Stitt un par de frases antes.



¿Cuál considera que ha sido el papel de la poesía en estos tiempos de incertidumbre y pandemia?



Mucha gente recurre a la poesía, o al menos piensa en ella, en tiempos de crisis. Es necesario un ataque terrorista o una pandemia para recabarles la atención. Para otras personas, incluyéndome a mí, la poesía es parte de su experiencia diaria y no solo una forma de curación o consuelo. De hecho, si siento que un poema intenta consolarme, paso la página. Cuando la pandemia comenzó a amenazar a los EE. UU. en marzo pasado, comencé una retransmisión de poesía todos los días, una extensión de mi página de Facebook. Desde el principio dejé claro que el objetivo no era brindar consuelo o tranquilidad a la gente debido a las terribles condiciones a las que nos enfrentamos. Simplemente leía poemas buenos e interesantes. Para miles de oyentes, eso solo era una alternativa a todas las malas noticias en los medios. La poesía, dijo Ezra Pound, es la noticia que siempre permanece nueva. Los poemas que persigan los titulares tienen pocas posibilidades de durar.



Se afirma que mientras peor están los Estados Unidos mejor está su poesía. ¿Cómo siente la poesía norteamericana actual?



Parece cierto que los países con gobiernos represivos producen algunas de las mejores poesías. Pienso en la Rusia soviética, o en la Polonia de hace décadas. Lo que está sucediendo en los EE. UU. es que la poesía está comenzando a abordar el terrible problema de la injusticia social y racial. Esta es una causa noble, y los poetas a menudo ven con más claridad porque están algo apartados de las convenciones sociales. Un peligro que entraña este énfasis en los problemas sociales es que el gobierno comience a controlar la poesía por ser asunto dominante. La poesía de una nación todavía necesita poetas que escriban sobre la forma de las nubes y la textura de un melocotón, pero también a aquellos que desafíen el orden existente exigiendo un cambio radical. Quizás, un poeta extraordinario pueda hacer ambas cosas a la vez.



Uno de sus propósitos como poeta laureado ha sido que la poesía llegue a todos los públicos y no solo a un público de poetas...



Hay una gran población en los EE. UU. compuesta por personas que dejaron atrás la poesía cuando dejaron la escuela y que continúan pensando en la poesía como una asignatura escolar, ¡como el cálculo, solo que más difícil! Este es el público que está en mi punto de mira. Disfruto viendo a la gente cómo abren los ojos cuando finalmente escuchan poemas que les hablan claramente. Si los dos grandes temas de la poesía son la belleza de estar vivo y la emoción de saber que la vida terminará, entonces todas las personas deberían tener un interés personal en leer y escuchar poesía. Como he dicho alguna vez, la poesía es la única historia que existe del corazón humano.

13 Festival literario ‘Las líneas de su mano’

Este encuentro, organizado por el Gimnasio Moderno de Bogotá, irá del 31 de agosto al 14 de septiembre a través de su página web y su Facebook Live (@GimnasioModernoOficial). El homenajeado central será para el novelista y poeta William Ospina.



Entre los invitados, se encuentran Raúl Zurita, Chantal Maillard, Leonardo Padura, Mariana Enriquez y Luis García Montero, entre otros.



Además se honrará la memoria de cuatro poetas centenarios: Olga Orozco (Argentina), Idea Vilariño y Mario Benedetti, de Uruguay, y Fernanco Charry Lara (Colombia).

FEDERICO DÍAZ-GRANADOS

*Poeta colombiano​

Especial para EL TIEMPO

