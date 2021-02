Murió la joven promesa del rap Pop Smoke

Bashar Barakah Jackson, más conocido como Pop Smoke, saltó a la fama el año pasado con su sencillo ‘Welcome to the party’, que luego fue regrabado por Nicki Minaj y Skepta, dos artistas que acompañaron el proceso profesional de Jackson.

El rapero contaba con un largo prontuario en la Policía de Nueva York. Fue arrestado ocho veces, la última el 3 de diciembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional Jhon F. Kennedy por hurto mayor.



Según el diario ‘The New York Times’, al rapero se le acusó por el robo de un Rolls-Royce negro modelo 2019 que pidió prestado para un video musical en California.



Los investigadores creen que el rapero planeó el transporte del Rolls-Royce a la ciudad de Nueva York en la parte trasera de un camión de plataforma y, además, luego de que el auto llegó a la ciudad, publicó una foto en Instagram que lo muestra frente a él.



Los anteriores arrestos se dieron por robos de prendas de vestir de diseñador y varios cargos por conducir, desde violar normas de tránsito (como no usar el cinturón de seguridad) hasta abandonar la escena después de presuntamente haber golpeado a un peatón.

Hace menos de 6 meses, Jon Caramanica, el periodista y crítico de música que escribe para 'The New York Times', manifestó sobre el rapero: “‘Welcome to the Party’ se convirtió en una de las canciones de hip-hop del verano, pero este joven, de 20 años, con su vibra ‘throwback’, apenas empieza”.



Sin embargo, el futuro de esta naciente estrella del rap se apagó este miércoles en la madrugada. Al artista lo encontraron herido con disparos de pistola en una casa arrendada de Hollywood. La policía ha dicho que, al parecer, se trató de un intento de robo.



La llamada a la Policía se dio alrededor de las 4:30 a.m. y, al llegar, lo encontraron herido y lo llevaron a un hospital. Allí murió. Aunque no se reportaron arrestos la madrugada del miércoles, varias personas fueron interrogadas en la escena, y ahora la Policía trabaja para encontrar a los responsables de su muerte. Varios artistas, incluidos Nicki Minaj y 50 Cent han publicado en su cuenta de Instagram fotos con el rapero con mensajes de condolencias.

