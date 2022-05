No es la primera vez que Poncho Zuleta protagoniza titulares y no necesariamente por cuenta de su música. El video que recientemente se ha vuelto viral saca a la luz otro aspecto del 'Pulmón de Oro'.



Quedó grabado un fragmento de un concierto en el que Zuleta y la cantante Karen Lizarazo comparten tarima. El cantante abraza a la fuerza a la cantante y se aferra a ella para robarle un beso. Ella lo abraza y trata de ponerle la mejilla, pero él insiste y no le permite alejarse.

Video Poncho Zuleta acosa en tarima a la cantante Karen Lizarazo

Zuleta, hijo del compositor de la icónica canción La Gota Fría, Emliano Zuleta Baquero, no ha estado alejado de las polémicas. Fragmentos de video en sus conciertos ya le han traído dolores de cabeza, como aquel saludo que ya tiene más de una década en el que gritaba "Viva la tierra paramilitar".



Tampoco han quedado en el olvido los fugaces besos en la boca que se ha dado con Silvestre Dangond en un par de ocasiones cuando ambos artistas han compartido tarima. Ambos le dieron, en su momento, un significado de broma a dichos besos.



Otro reciente fue uno en el que, pasado de tragos, parecía alardear de tener en su automóvil a dos mujeres muy jóvenes, a comienzos de este año.

Esta vez la lluvia de comentarios de censura vuelven a caer sobre Zuleta, debido a un video en el que nada parece detenerlo -ni siquiera la voluntad de la cantante que trata de liberarse de su abrazo- en su intención de besarla en la boca.

No solo los internautas que han visto el video han censurado la actitud del artista, aunque no falta quienes digan que Lizarazo lo permite. También periodistas y personalidades de la vida nacional han hecho pública su opinión al respecto.

"Karen Lizarazo no vivió un momento incómodo cómo señalan por ahí -escribió la senadora Angélica Lozano, en su Twitter-. Fue víctima de acoso por parte de Poncho Zuleta Repugnantes las agresiones machistas que tienen que vivir las mujeres que intentan abrirse espacio en industrias como la música. Rechazo total a este acto de acoso".

Por su parte, la periodista Erika Fontalvo compartió, también en Twitter, su reacción ante las imágenes: "¡Inaceptable! Todas las expresiones de violencia de género, y el acoso sexual es una de ellas, deben ser rechazadas: vengan de dónde vengan. Basta de hipocresía. Tolerancia cero. En video quedó registrado el momento en que Poncho Zuleta acosa a Karen Lizarazo".

¿Quién es Karen Lizarazo?

Karen Lizarazo, cantante de música vallenata. Aunque es su música principal, no descarta incursionar en otros géneros. Foto: Cortesía Toro Músic

La santandereana Karen Lizarazo tiene 31 años y su carrera musical se ha basado principalmente en el género vallenato -aunque eso no le ha impedido coquetear con sonidos de guaracha electrónica y música popular-. Desde muy joven ha buscado hacerse una credibilidad no solo entre el público que oye vallenato sino entre sus colegas, la mayoría hombres.



En el 2020 fue nominada al Grammy Latino en la categoría de mejor álbum de cumbia-vallenato (competía con El Binomio de Oro, Kvrass, Jorge Celedón y Los Cumbia Stars) con un álbum cuyo título sintetizaba lo que ha querido aportarle a la música vallenata: "Voz de mujer".

En el momento de la nominación -hace ya casi dos años-, Lizarazo relató que vio que al vallenato le hacían faltas canciones con letras que una mujer pudiera dedicarle a un hombre. Que al comienzo trató de adaptarlas, cambiando el género en las letras, pero que después vio que darle "voz" a las mujeres era el aporque quería darle al género.

Entre sus interpretaciones más recordadas están Perro infiel, Ganas locas, una versión suya modernizada de Tarde lo conocí (éxito en voz de Patricia Teherán) y, recientemente, la canción Mesero.

Redacción de Cultura

@CulturaET