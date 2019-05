Así llegó Poncho Monsalvo a ser rey vallenato

Apenas era un aprendiz de acordeón cuando Alfonso Monsalvo Baute accedió a tomar el instrumento en una parranda, a petición de su tía Cecilia ‘la Polla’ Monsalvo, fallecida hace menos de un mes.

Chemita Ramos era el rey vallenato que entonces amenizaba esa parranda que se hacía en el cumpleaños de su tía. Y Monsalvo se lanzó a tocar para complacerla. Al finalizar la interpretación, ‘la Cacica’ Consuelo Araujonoguera –fundadora del Festival Vallenato y amiga inseparable de ‘la Polla’– le dijo: “¿Por qué no te presentas a concursar en el festival?”.



Esa anécdota ahora se oye como una predestinación. Monsalvo era sobrino de una mujer que le entregó su vida al festival. Y dice que esa herencia familiar fue el impulso para inscribirse en la competencia nueve veces, sin importar cuántas viviera el desencanto de participar en la final –a la que solo llegan cinco- y salir con las manos vacías.



Si se mira la lista de los finalistas del 2015, cuando Monsalvo confiesa que creyó que la corona estaba más cerca, se ve que todos han ido consiguiéndola. Mauricio de Santis, Jaime Dangond y Julián Mojica fueron sus antecesores y contendores.

Faltaban Monsalvo y Rodolfo de Lavalle, este último volvió a ser su rival esta vez y fue vencido por el acordeonero de Valledupar.

Final con rey y reina

Pese al estreno de los concursos que eligieron a las reinas menor y mayor, y a que cada vez el festival congrega más actividades, la sensación general del público en las calles y el coliseo era que la fiesta este año estuvo más moderada, en comparación con años como el del Rey de Reyes o el del homenaje a Carlos Vives en el 2018.



El evento hizo un cambio en la programación: elegir al rey –y a la reina mayor– un día antes e incluir la ceremonia de premiación en el día 30 (en el que por costumbre era la final). Sin embargo, cuando el Parque de la Leyenda empezaba a llenarse en la noche del lunes 29, se anunció que se cancelaba la programación del 30.



Antes de que las tres acordeoneras finalistas –encargadas de abrir la velada– salieran a escena, el público en redes sociales parecía dividir su atención entre las críticas al festival por la decisión de suprimir los shows del último día (por baja venta de boletería) y las quejas de una de las aspirantes a la corona femenina, Leidy Salgado, que subió a las redes un video en el que prometía no volver a participar.



Entre tanto, tres finalistas dieron lo mejor. Maribel Cortina, de 51 años, fue la primera. Tocó reposada y tranquilamente, transmitía concentración. En contraste, sus jóvenes competidoras emanaban alegría y riesgo. Tanto Wendy Corzo como Loraine Lara tenían un aire más festivo. Pero la que pasó a la historia como la primera reina del acordeón del Festival Vallenato fue Lara, de 18 años, nacida en Sabanalarga.

A esta final le siguió la competencia de canción inédita, que a la postre premió a Octavio Daza por su composición Sentimiento profundo.

La canción manifestaba su apoyo al festival, que parece haberse afectado más de lo admitido al haber perdido la administración del parque que fue su sede.



Al comenzar la pelea musical por el título de rey vallenato, el coliseo estaba casi lleno. Rodolfo de Lavalle empezó la contienda. Lo hizo bien, pero fue Javier Matta Correa, el samario, de 29 años, quien conquistó el corazón del público que lo quería ver coronado.



El turno de Monsalvo fue el tercero. Impecable como en las eliminatorias, además lo acompañaban Álvaro ‘el Ñame’ Mendoza y Omer ‘el Manón’ Castilla, en guacharaca y caja, respectivamente.



A sus dos acompañantes les llaman la pareja ganadora, porque incluyendo a Monsalvo, ‘el Ñame’ ya ha acompañado en competencia a 10 reyes vallenatos, y ‘el Manón’, a 7.



Otro que también conmovió al público fue Manuel Vega, el eterno concursante y más veterano del grupo. Vega se veía muy feliz de haber pasado nuevamente a la final y su barra se hizo sentir.



Pero el jurado se decantó por Monsalvo en un fallo que se dio a conocer desde las redes sociales del Festival Vallenato cuando Silvestre Dangond, invitado de la noche, había comenzado ya el espectáculo de estreno de su gira acompañado de acordeoneros vallenatos clásicos.

Una vez que el triunfo fue suyo, Monsalvo –competidor desde el 2009– recordó que si no bajó los brazos cada vez que llegó a la final y vio ganar a otros, lo hizo por su familia, que lo impulsaba a “intentarlo una vez más. Ellos saben que esto lo disfruto. El vallenato y el acordeón son mi vida –le dijo a EL TIEMPO–. Desde que comencé tuve ese sueño de ser rey vallenato”.



Era un sueño que compartía su tía, cuya fotografía marcada con una cinta de luto se había puesto a un lado de las tarima en el Coliseo.



“Sé que está igual de feliz que nosotros –afirmó Monsalvo–, porque ella no me dejaba abandonar. Año tras año me decía: ‘No importa, sigue intentando. No le pares bolas a la gente que te diga que ya está bueno, porque el momento tuyo va a llegar’ ”.



Emocionado, Monsalvo recordó que la última conversación que tuvo con la fundadora del desfile de piloneras versó sobre si se había preparado bien para concursar. “Fue un motor inspirador para mi participación”, afirmó.



Monsalvo ha grabado seis álbumes en total, con cantantes como Emiliano Daza,Orlando Acosta y Elkin Uribe. Jjustamente, de este último se separó a finales del año pasado con miras a concentrarse en esta participación y buscar nuevos rumbos, y aunque sueña con un proyecto propio, aún quiere formar un dúo nuevo. “Por ahora, quiero representar al vallenato con altura, traspasar fronteras, aprovechar que este año el lema fue vallenato para el mundo y ponerlo en práctica”, concluye.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

ENVIADA ESPECIAL - VALLEDUPAR​@Lilangmartin