Eminem lanza disco sin decirle a nadie: Curiosidades y reacciones

El gran éxito de Eminem se debe a muchos factores que tienen que ver no solo con su música, sino con su propia vida, sus discursos y las polémicas que desata. Todo esto ha llevado a que se mantenga en los medios y sea, en perspectiva, un artista de gran reconocimiento. Ahora, nuevamente sorprende al mundo del rap estrenando un disco sin previo aviso.

El tiempo dirá qué más tiene de especial este nuevo álbum, pero por ahora se pueden destacar cuatro hechos que lo convierten en noticia. El primero es la forma como lo lanzó al mercado: el pasado 16 de enero por la noche simplemente escribió en su cuenta de Twitter: “Es tu funeral... ya al aire”, y compartió la imagen de la portada de Music To Be Murdered By.



El disco está concebido desde su misma portada como un homenaje al cineasta Alfred Hitchcock (“¡El maestro, el tío Alfred!”, ha ratificado en redes sociales Eminem). De hecho, el título también sale del único disco que el director grabó con monólogos en 1958.

Producido por Dr. Dre, incluye colaboraciones de Juice Wrld, Ed Sheeran, Skylar Grey, Anderson Paak y Q-Tip, entre otros artistas, y, coincidiendo con su publicación, Eminem ha lanzado el video de una de las canciones incluidas, Darkness.

El eterno Spinetta

Otra curiosidad es que uno de los temas le hace un homenaje al mítico músico argentino Luis Alberto Spinetta. Se llama Stepdad (Padrastro) y la introducción instrumental imita la de la canción Petiribí (1973), de Pescado Rabioso, la primera banda del roquero argentino, que murió en 2012 por problemas pulmonares.

Llama la atención porque a simple vista no hay muchas relaciones entre el rock nacional argentino y el rap, sin embargo, Spinetta ha estado presente en otros momentos en el mundo de la música urbana.

Frenando García, periodista cultural, escribe para el diario La Nación de Argentina que "no es la primera vez que una canción del período fundamental de Spinetta pasa a formar parte del inabarcable catálogo de samples del hip hop. A Tribe Called Quest había usado Ruido de Magia (1976) de Invisible (una de las bandas del argentino) en Dis Generation (2016) y Flyng Lotus se montó en Gone Fishing (2012) sobre A estos hombres tristes (1969) de Almendra (otra de las bandas de Spinetta)".



Y continúa: "El uso de armas y los tiroteos masivos sucedidos en Estados Unidos están en el foco del nuevo álbum de Eminem y la música de Pescado Rabioso, en el primer y segundo disco, está impregnada de la violencia política que se había instalado en la Argentina a partir de 1970".



En la información del video de Stepdad en YouTube, Eminem menciona a Spinetta en los créditos de esa composición, confirmando que se trata de un homenaje completamente intencional.

La polémica

El otro tema del que se ha hablado a raíz de una de las canciones del álbum de Eminem es un verso controversial que alude a un atentado terrorista. "But I'm contemplating yelling "Bombs away" on the game / Like I'm outside of an Ariana Grande concert waiting"(Estoy considerando gritar 'bombas fuera' en medio del juego, como si estuviese esperando fuera de un concierto de Ariana Grande"), rapea en el tema Unaccommodating.



Es una referencia directa a Salman Ramadan Abedi, el terrorista suicida que atentó en Manchester en 2017. Se trata del británico de origen libio que detonó una bomba a la salida de un concierto de la diva estadounidense y mató a 22 personas, 17 mujeres y 5 hombres de entre 8 y 51 años.



Esta es la segunda vez que el rapero se compara con este terrorista, tras su participación en 2018 en una batalla de improvisación freestyle "sin límites", que provocó la reacción airada de la madre de uno los adolescentes fallecidos en el atentado.



Se trata del concepto del álbum que alude a la violencia y al asesinato de forma metafórica para hablar del rap. Por eso el tributo a Hitchcock. De hecho, además de Abedi, el catálogo de personajes funestos aludidos en los versos del álbum incluye a Charles Manson, Richard Ramírez (bautizado en los años 80 como "El acosador nocturno" tras matar a 14 personas en Los Angeles), Albert DeSalvo (alias "El estrangulador de Boston", que asesinó a 13 mujeres), Saddam Hussein, Ayatollah Khomeini y Osama bin Laden.



Redacción Cultura y resumen de agencias

En Twitter: @CulturaET