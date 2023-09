La canción titulada 'Heart on My Sleeve', que fue compuesta por un creador musical anónimo conocido como Ghostwriter y que utilizó la Inteligencia Artificial (IA) generativa para simular las voces de Drake y The Weeknd, acaba de ser rechazada por la Academia de la Grabación, organización que concede los premios Grammy.



El tema se presentó para su consideración en las categorías de Mejor Canción de Rap y Canción del Año. Si hubiera sido aceptada se habría convertido en un hito en la historia de la música. Sin embargo, el CEO de la academia, Harvey Mason Jr., ha aclarado que la canción 'Heart on My Sleeve' no es elegible y no se llevará ningún galardón.



Días antes, the Recording Academy había señalado que la canción era elegible debido a su autoría humana. 'The New York Times', que tuvo acceso a las declaraciones de un representante de Ghostwriter, compartió que el equipo presentó recientemente la composición a los Premios Grammy, y el productor y director ejecutivo de la Academia había respaldado su elegibilidad, destacando que, desde una perspectiva creativa, la canción cumple con los requisitos humanos.



El revuelo que se generó fue enorme y el mismo Mason Jr. debió retractarse y aclarar que la canción no será tenida en cuenta para la próxima edición de los Grammy, como lo expresó en su cuenta en Instagram.

La canción de la polémica

A principios del año, se popularizó el tema musical 'Heart on my Sleeve', en gran parte original de Ghostwriter. No obstante, incorporó las vocales de Drake y The Weeknd mediante tecnología de inteligencia artificial, y fue lanzada sin permiso.



A pesar de su rápida difusión, especialmente en plataformas digitales, fue eliminada de los servicios de reproducción en línea debido a reclamos de las casas discográficas. Posteriormente, fuentes como 'The New York Times' informaron que Ghostwriter inició conversaciones con empresas de música y artistas para explorar el papel de la IA en este ámbito.



Adicionalmente, expresaron su deseo de ilustrar el potencial de los modificadores de voz basados en IA. Hicieron una analogía entre la IA generativa y técnicas como el 'sampling' en hip-hop, donde se captura un sonido para reusarlo en nuevas composiciones.

