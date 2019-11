'El Evafe no tiene por qué seguir las normas del Festival Vallenato'

El Encuentro de Vallenato Femenino, Evafe, ha dado varios giros este año. Estos giros podrían considerarse necesarios para diferenciarse, si se tiene en cuenta que el Festival de la Leyenda Vallenata abrió la competencia femenina con las mismas normas de sus concursos de acordeón. Una de estas: interpretar los cuatro aires: paseo, puya, merengue y son.

Por lo mismo, Evafe –que llega a su cuarta edición este fin de semana– se arriesgó a tomar otros caminos, como invitar mujeres de otros folclores que tenían en común el talento al interpretar el acordeón y también, al premiar agrupaciones comerciales que pueden inclinarse a la fusión contemporánea, siempre y cuando interpreten una puya. El mejor conjunto en este campo gana un cupo en el Festival Francisco el Hombre, de Riohacha.

Sin embargo, la sorpresa de folcloristas y conocedores vallenatos no estuvo solo en que abriera espacios para la cumbia y el porro, bajo la explicación de son ritmos que influyeron mucho en los sonidos de la región. Sino que para traerlos a sus tarimas, tuvo que sacar de una de las competencias el son y el paseo.

Por esto, Hernando Riaño Baute, al frente del Evafe, indicó que las acordeoneras infantiles sí interpretarán los cuatro aires, al igual que las cantantes.



Así que son y paseo sí se oirán en el Encuentro de Vallenato Femenino, excepto en la contienda de acordeoneras mayores. “Ellas interpretarán puya, merengue, cumbia y porro. No vamos a ponerlas a interpretar seis aires, pues tardarían 30 y pico de minutos cada una y el evento se elonga demasiado”.

El presidente del encuentro agregó que el Evafe no tiene por qué copiar la estructura de competencias ni del Festival de la Leyenda Vallenata ni de los demás festivales regionales.

“Este es un encuentro de saberes, de conocimientos, de estilos -afirmó Riaño-. Siempre he dicho eso. No 'tenemos que’ repetir esas estructuras. Nuestro evento es diferente, es para visibilizar a las mujeres y abrirles espacio de circulación. Por eso invitamos a mujeres de otras latitudes. Por eso vamos a ir a eventos en otros países. No tenemos que ser como el Festival de la Leyenda Vallenata porque, gracias a Dios, ellos abrieron su categoría de mujeres. El problema es que a la gente se le mete la idea de que tiene que ser así y no tiene que ser así. Lo que hacemos es profesionalizar y fomentar que las mujeres sigan creciendo”.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin