Gabriel García Márquez dijo de la primera novela de Plinio Apuleyo Mendoza, distinguida en 1979 con el Premio de Novela Colombiana Plaza & Janés, que era “la gran novela del desencanto”, y el jurado que la premió destacó de ella su estructura y su técnica narrativa “propias de un gran novelista contemporáneo”. Acaso lo más perdurable de 'Años de fug sean su estilo plástico y sugerente, su profundidad psicológica y su catadura poética. El retrato de los personajes y la descripción de situaciones y lugares alcanzan por momentos el grado de lo sublime.

Plinio Mendoza es un escritor que dibuja con palabras, poniendo una bien dosificada pátina poética en todo lo que pinta o describe. Sus metáforas y símiles tienen la precisión de un guante de seda, un guante que no revela deliberadamente toda la forma de la mano que cubre. No podía ser de otra forma en un buen buceador del alma humana, pues como lo ha demostrado en muchos de sus reportajes y en los retratos de 'La llama y el hielo', Mendoza es un agudo y certero conocedor de la psicología de los hombres. Ernesto, Javier, Viñas, Vidales, María, Jacqueline, Minina, Oona y demás personajes de esta novela perduran en la retina del lector no solo por su modus vivendi, sino, sobre todo, por la agudeza psicológica y la gracia plástica con que los describe el narrador.



La acción se desarrolla en diferentes planos temporales y espaciales. Ernesto regresa con su amigo Javier a París veinte años después de haber sido allí un estudiante feliz que disfrutó con sus amigos latinoamericanos la bohemia de la ciudad, lo que le permitió consolidar su educación sentimental, sexual y política. Ha vuelto pues al París de sus veinte años en busca de los amigos con los que quiso hacer la revolución y cambiar el mundo. Encuentra que algunos han muerto o se los ha tragado la vorágine del tiempo, otros han triunfado y los demás siguen instalados en un fracaso permanente. La revolución es ahora cosa del pasado y cada uno ha buscado una salida personal, algo que le de sentido a sus vidas.

Literatura Random House reedita 'Años de fuga'. Foto: Archivo particular

Ernesto Melo, el gran 'alter ego' del autor, es un nostálgico que necesita recuperar las viejas amistades y, de alguna manera, lo que ha vivido, tal vez por eso escribe una novela, que vamos conociendo por los cuatro intercapítulos que fluyen entre los cinco capítulos de la novela. En ella cuenta la historia de su familia e infancia en Bogotá, su iniciación sexual, su amistad con Camilo Torres y Vidales, su militancia en las filas gaitanistas y comunistas, el asesinato de Gaitán y el desmadre que siguió a su muerte en la ciudad. Todo esto, unido a su orfandad, lo deja vacío y sin perspectiva, entonces se va a París en busca de los grandes logros, pero al final tanto París como Bogotá, la revolución como la vida social, las mujeres como la trashumancia, le dejan un gran vacío y no sabe que rumbo tomar.



Ernesto termina siendo no sólo un huérfano de sus padres, sino, lo que es peor, un huérfano de su país, de la revolución, de París, de las mujeres. Lo único que parece darle sentido a su vida es el accidentado trabajo de la escritura, que le permite dar rienda suelta a su nostalgia y recuperar de alguna manera aquellas personas e instantes en que fue dichoso. De modo que, como anotó Proust, la escritura de la novela le enseña que solo existen los paraísos perdidos.



Son diversos los temas que se entretejen en 'Años de fuga', desde la revolución y la amistad, pasando por la sexualidad y la relación de pareja, hasta la búsqueda de una identidad personal. Pero tal vez todos se resumen en dos o tres: el miedo y la soledad (o el miedo a estar solo), el paso del tiempo y la nostalgia. En María, la compañera de Ernesto, es más que evidente su congénito miedo a la soledad, mientras que éste tiene un aire de huérfano que despierta en las mujeres el deseo de protegerlo. Y es que “las gentes que necesitaba se morían. Desaparecían. Y nunca había logrado evitar que dentro de él un huérfano despavorido continuara buscándolas”. Es lo que lo lleva a París en busca de sus viejos amigos y de sus tiempos perdidos y es lo que lo lleva a escribir su novela dentro de la novela.



Dasso Saldívar

Especial para EL TIEMPO