Dos nuevos pliegos de cargos le fueron abiertos a la Sociedad de Autores y Compositores (Sayco) por la Superintendencia de Industria y Comercio.



Según la entidad, la primera investigación “se inició luego de que se recibieran dos quejas por este tema y se evidenció que Sayco habría abusado de la posición dominante que tiene en el mercado de gestión de los derechos de autor, incurriendo en conductas anticompetitivas”.



Y la segunda está relacionada con la obstrucción “del acceso de titulares de derechos de autor y terceros a otras formas de gestión distintas a la colectiva. A lo que se hace referencia es que ha impedido que los gestores individuales participen en libre competencia en el mercado”.

El primer caso, dice la Superintendencia, habla de las formas de comunicación que tiene una obra, que se dan en radio, televisión, establecimientos abiertos al público y medios digitales, así como ejecución de obras en vivo (conciertos).



La Delegatura de la SIC, según respondió la entidad, “cuestiona los motivos por los que Sayco obliga a los autores, compositores y editoras a contratar la gestión de los derechos de autor en todas las formas de comunicación al público. Esto quiere decir que un compositor no puede gestionar algunas formas de manera individual; por ejemplo, sus derechos patrimoniales en televisión de forma independiente y el resto de la gestión de los derechos a través de Sayco”.



Al respecto, Rafael Manjarrez, vicepresidente de Sayco, manifestó que aunque aún no les ha llegado el pliego de la SIC, “las obras son propiedad privada, yo dispongo de ellas como quiera, como crea, pero quienes estamos en Sayco le entregamos a la sociedad la potestad para que haga el cobro de los derechos de autor como una disposición mía para que me recauden el pago que se cause por el uso de mis composiciones en todas las modalidades que existan. No es una extralimitación de la sociedad, es un mandato de los dueños”.

De todas maneras, cada compositor, en su derecho, le da la totalidad o la parcialidad de su obra a la entidad, según su decisión.



En este caso, la queja de las editoras que pidieron la investigación se centró en que Sayco se opuso a que estas gestionaran de manera individual los derechos patrimoniales de comunicación al público por televisión y medios digitales. Lo anterior quiere decir que esas editoras, si querían contratar con Sayco, debían gestionar sus derechos en todas las formas de comunicación al público a través de la gestión colectiva ofrecida por esa sociedad, “que tiene convenios con 230 sociedades de gestión colectiva del mundo”.



Pese a lo anterior, para la SIC es importante seguir investigando si a través de “herramientas y procedimientos se impediría la libre gestión individual de los titulares”, a lo que, aseguró Manjarrez, Sayco está dispuesto a responder.



Sobre la creación de nuevas entidades para el recaudo de los derechos, se investiga si “con su comportamiento habría obstruido el acceso al mercado para terceros competidores que adelantan formas de gestión distintas de la colectiva”.



De hecho, el año antepasado, poco antes del inicio de la pandemia, el cantante Pipe Bueno y un grupo de gestores culturales, abogados y economistas tenían un proyecto cuyo fin era generar más garantías a los compositores, pues para el intérprete de música popular es muy importante valorar su trabajo.



La oficina del artista le dijo a EL TIEMPO que no se siguió adelante porque llegó la pandemia y Bueno “asumió nuevos retos con su trabajo musical, así como con Disney y el Canal RCN”.



Mientras, Manjarrez opina que hay personas que a nombre de entidades cobran los recursos y esto va en contra de los compositores, que no reciben sus regalías.

Este es un nuevo hecho que llega a cuestionar a Sayco y que, según sus directivos, resolverán.



Sin embargo, a lo largo de sus 75 años de historia, Sayco ha tenido demandas y cuestionamientos de algunos de sus afiliados, que se quejan de recibir pocos recursos y también de dineros no entregados.



De hecho, hace algunos años, cuando el compositor Nino Caicedo llegó como gerente, encontró una gran cantidad de cheques que no habían sido entregados a los compositores o a sus herederos y ya habían caducado.



Adicionalmente, la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), el 13 de agosto del 2012, “ordenó suspender al consejo directivo de Sayco, como medida cautelar, luego de una investigación por no implementar medidas suficientes que garanticen la transparencia en los procedimientos de liquidación y reparto de los ingresos a los que tienen derecho los socios”.



En ese momento, la entidad encontró “falta de garantías en la distribución de 4.500 millones de pesos entre los asociados, en el marco del programa de bienestar social y reconocimientos especiales”.



Pese a todos sus problemas, a las demandas constantes y a cuestionamientos, en Sayco siguen artistas como Silvestre Dangond y Carlos Vives (con parte de su obra), Fonseca, Galy Galiano y los herederos de Rafael Escalona, Diomedes Díaz y Jairo Varela, entre otros.