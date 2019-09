Nuevas mujeres acusan de abuso sexual al cantante Plácido Domingo

Un total de 11 mujeres se han sumado a las acusaciones de abuso sexual y comportamiento indebido contra el tenor español Plácido Domingo, según una información publicada por la agencia estadounidense Associated Press (AP).



Una de las mujeres que acusan a Domingo es Angela Turner Wilson, quien trabajó con el tenor español en la obra ‘Le Cid’ de Jules Massene, representada en la Ópera de Washington durante la temporada 1999-2000, cuando Domingo ejercía como director artístico de esa entidad.

De acuerdo con el testimonio de la cantante, el tenor ingresó en su camerino antes de una actuación y realizó varios tocamientos, un comportamiento que la dejó "atónita" y "humillada".



Por su parte, las otras 10 mujeres, que no fueron identificadas por su nombre, recordaron "tocamientos no deseados, solicitudes persistentes de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas e intentos repentinos de besarlas en los labios".



Además, en la nueva denuncia pública sobre el supuesto comportamiento del tenor, varios empleados de la zona entre bastidores de los teatros describieron, según esta información, cómo se esforzaban por proteger a las jóvenes artistas ante las actitudes de Domingo, en lo que parecía ser un secreto a voces.



Efe se ha puesto en contacto con los representantes de Domingo en Estados Unidos y con la Ópera de Los Ángeles, que él mismo dirige desde 2003, aunque no ha recibido respuesta sobre las nuevas acusaciones.

El pasado 20 de agosto, fuentes de la institución cultural confirmaron a Efe que habían designado a una abogada para que investigue "de forma independiente y exhaustiva" las acusaciones, entonces por parte de ocho cantantes y una bailarina, de presunto acoso sexual.



"La Ópera de Los Ángeles ha contratado los servicios de la abogada Debra Wong Yang, del bufete Gibson, Dunn & Crutcher, quien comenzará su investigación de inmediato", afirmó un representante de la institución, que no ha vuelto a ofrecer más detalles públicos sobre las pesquisas.



Hasta el momento, la Ópera de Los Ángeles no es la única organización musical que ha reaccionado a las acusaciones contra Domingo.



Tanto la Orquesta de Filadelfia como la Ópera de San Francisco (EE.UU.) cancelaron las actuaciones del tenor previstas en su programación, una de ellas como la gran inauguración de la nueva temporada.



Sin embargo, el Teatro Real de Madrid confirmó la actuación prevista de Domingo para el próximo mes de mayo con ‘La Traviata’ y ha reiterado su "admiración y reconocimiento" al tenor español.

Empleados de la zona entre bastidores de los teatros describieron que las actitudes de Domingo parecía ser un secreto a voces. FACEBOOK

El coliseo madrileño consideró que "las acusaciones que se vierten sobre este tipo de comportamientos, dadas sus consecuencias, tienen que estar fundadas y ser probadas en las instancias que corresponden".



En su primera aparición en público tras la tormenta desatada por estas acusaciones, el pasado 25 de agosto en el Festival de Salzburgo, Domingo fue recibido con ovaciones y prolongados aplausos.



Otros teatros europeos como La Scala de Milán (Italia), la Royal Opera House de Londres y la Ópera de Viena también mantienen sus citas con Domingo alegando su presunción de inocencia.



Por su parte, la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 explicó la semana pasada a Efe que sigue de cerca la evolución de las acusaciones de acoso sexual contra Domingo, quien tiene previsto actuar en Japón la próxima primavera en un evento previo a la cita deportiva.



EFE/Los Ángeles (EE.UU.)