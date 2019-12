PJ Sin Suela: el médico que vive del rap

En la canción Lo que nadie quería que fuera, el rapero puertorriqueño PJ Sin Suela cuenta que un amigo de su padre le dijo que no fuera ‘pendejo’, por dejar lo seguro para arriesgarlo todo por la música. Y es verdad que Pedro-Juan Vázquez Bragán tomó un giro radical cuando decidió dedicarse al rap después de estudiar medicina en su país y de especializarse en medicina social en Estados Unidos.



Vázquez nació en el Bronx, en Nueva York, hace 30 años, pero creció en Ponce (Puerto Rico). Siempre le atrajo la música, pero, más que eso, le interesaba prestarle un servicio a la comunidad, y por eso estudió Medicina. Un día, un niño lo reconoció en una farmacia por una canción que él había subido a internet de forma amateur y le contó que su tema acompañaba a un grupo de sus amigos. Ahí se dio cuenta de que el rap también era una forma de ayudarle a la gente a vivir.



Ponerle una etiqueta a PJ Sin Suela sería complicado. No solo por su doble vocación evidente entre la ciencia y el arte, sino porque en su misma creación musical es versátil. En un momento dado de su proceso se identificaba únicamente como rapero o hiphoper, pero se dio cuenta de que mucha gente no lo veía así: “Soy blanco, tengo afro, no tengo tatuajes, estudié Medicina, no vengo de la calle”, reflexiona PJ.

Cuando notó eso, se concedió a sí mismo el permiso de hacer música urbana bailable y así llegó a grabar Cuál es tu plan con Bad Bunny y Ñejo, dos grandes del género. El tema lo catapultó hacia afuera de la isla. Eso y la posibilidad que le dio el reconocido rapero –también boricua– René Pérez (Residente) de abrirle sus conciertos en una gira por Estados Unidos.



Con el exvocalista de Calle 13 tiene una buena relación, pero sus influencias son diversas, como Joaquín Sabina o Blink -182. De hecho, aclara que hay una diferencia marcada entre su estilo y el de Residente: “Mucha gente me compara con Residente, pero creo que no nos parecemos. Lo que pasa es que somos tan poquitos los artistas urbanos de Puerto Rico que hablamos de temas diferentes al sexo y la fiesta que nos asocian”.



PJ Sin Suela prepara su álbum que saldrá a principios de 2020. La semana pasada salió el primer sencillo que se titula Por ti y que el boricua hace al lado de Beto Montenegro, el vocalista de la banda venezolana Rawayana. Esta fue la conversación que tuvo con EL TIEMPO, en su reciente visita a Colombia.



-Jorge Drexler también es médico y experimenta con el lenguaje técnico, ¿cómo ve usted esa relación en su propia música?

Creo que lo de Jorge, que es amigo mío, viene natural. Cuando lees todo el tiempo artículos médicos, tu vocabulario se hace más grande. El otro día hice una rima con la palabra ‘citoplasma’ y mis amigos me decían: ‘¿Qué carajos rima con citoplasma?’. Pero ni siquiera salió forzado. Tengo que aceptar que todavía no me he puesto a inventar al nivel de Drexler, pero en el camino de seguro encontraré la manera de complicarme.



-¿Cómo fue el proceso de pasar de la medicina a la música?

Hago rap desde que estoy en el colegio, pero quería ser veterinario o médico. A mí me gustaba la música, pero nunca pensé que pudiera ser músico y vivir de eso. Cuando yo vi que podía pagar mi apartamento con lo que hacía de los conciertos y que la gente me reconocía por mis canciones, di el giro. Dije: ‘Voy a hacer esto por un año’. Y voy cuatro.

PJ Sin Suela ha trabajado con el reconocido rapero Residente. Foto: Cortesía Rpm photo

-Y parece que ya no hay vuelta atrás.

En un hospital no me veo. Me encanta la educación, así que sí daré clases y charlas. Estoy mirando si puedo montar una charla en Colombia sobre cómo la medicina y la música se pueden juntar y sobre cómo uno se puede dedicar a más de una cosa a la vez.



-¿Qué diría en esa charla?

Los músicos tienen una manera de llegarles a las personas que es como si les tocaran el corazón. Un político te puede hablar de cosas, pero cuando un músico te habla de algo, haces una conexión sentimental con él. Yo tengo una pared muy grande en mi estudio en la que pego mensajes que la gente me ha escrito, y cuando mis panas los leen me dicen: ‘Loco, tú eres como un psicólogo’. La gente me escribe cosas como: ‘Yo voy a acabar mi bachillerato por ti, por lo que tú me has dado con tu música’.



La música, como la medicina, ayuda a la gente a estar bien. Estudios que demuestran que la música ayuda a la gente con alzhéimer. Está el caso de Logic, que es un rapero anglosajón que se ganó un Grammy por una canción en la que se repetía el número de teléfono de la línea de prevención de suicidios. A partir de eso, ese año se triplicaron las llamadas a esa línea.

-Usted ha dicho que el rap es su género favorito, porque en él hay más letras, ¿cómo es su relación con la literatura?

De hecho, publiqué un libro infantil. Se llama Smart is the new cool y se consigue en Amazon. Mi mamá es escritora de libros de niños. De ahí viene mi gusto por la escritura y por la poesía. Me interesa escribir una novela en un futuro.



Me gusta el lenguaje, en especial el español. Obviamente, no sé chino u otros idiomas ricos y complicados. Pero entre el inglés, el francés y otras grandes lenguas occidentales, pienso que el español es el más complejo de escribir. Por ejemplo, las tildes y los acentos hacen que sea más complicado rimar. En inglés, así las palabras tengan el acento en otra sílaba, si se riman, suenan bien. En español no.

-En la canción Ancho puñeta, usted hace una rima con la palabra diptongo…

Sí, me gustaba esa palabra y la rimé con yuxtapongo. Hay una línea que es creerse superinteligente y tratar de hacer que tu música sea compleja y dirigirte a la élite. Y hay otra línea que es hablar de temas normales, de fumar y beber, y meter una palabra como esas. En esa canción también digo “que los gringos quieren borrar nuestro idioma con inglés, / pero, mami, soy latino desde el pelo hasta los pies”. Ahí nada es complejo, pero hay un mensaje. Y me gusta poner un término como yuxtapongo porque pienso que la gente cuando lo oye, quizás, no sabe qué es, pero lo va a buscar y va a aprender algo.



-Suele menospreciarse el reguetón desde el rap. Usted está en el medio de ambos géneros, ¿cómo ve esta tensión y las críticas al reguetón?

Hay que encontrar un balance. Se me ha hecho complejo porque soy fan del rap. Al principio decía que no iba a hacer reguetón. Creo que era porque quería que la gente le pusiera atención a mis letras, y a veces la música para bailar se traga la letra porque la gente está pensando en disfrutarla y moverse.



En 2018 hice mi primera canción bailable, San Dunga. Yo creí que mi público me iba a criticar mucho, entonces me inventé un santo, hice un documental. Intenté protegerme de las posibles críticas haciendo algo serio. Pero a la gente le gustó sin tantos peros. El mismo Drexler me ha dicho: “Música es música”.



