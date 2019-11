Compañía Ilimitada regresa con el nuevo sencillo ‘Zero y vacío’

La última vez que se escuchó un disco nuevo de Compañía Ilimitada fue en el 2009, llamado ‘20 años de contacto’. Este año volvieron con su más reciente propuesta musical, ‘Zero y vacío’, luego de una década sin dar a conocer un nuevo proyecto.



Esta canción preserva la esencia de Piyo (Camilo Jaramillo) y Juancho (Juan Pulido) y del rock de los ochenta, con una producción que les permitió jugar con sonidos nuevos y frescos de la mano de Juan José Salazar, el productor que les ayudó con este nuevo proyecto.

La primera vez que se tomaron un receso fue el 1998, y regresaron cuatro años después con ‘Años en HIFI’ e hicieron una gira de veinte conciertos. Ellos son recordados por éxitos como ‘La calle’, ‘Santa Lucía’ y ‘Siloé’.



¿Cómo es la historia de ‘Zero y vacío?



Piyo: Desde el año pasado volvimos a tocar en vivo. Decidimos volver a tocar antes que sacar cualquier pieza para saber si el público seguía siendo fiel a la banda, y entonces hicimos una selección entre tres y cuatro bocetos, y finalmente quedó ‘Zero y vacío’. Trabajamos la canción desde marzo de este año y la terminamos a finales de septiembre y luego planificamos el lanzamiento, y en esas andamos.



¿Cómo fue el proceso de producción del sencillo?



Juancho: Es una producción que viene luego de diez años de no hacer canciones y estar un poco ausentes dentro de la dinámica musical colombiana. Venimos con un sonido renovado, un mensaje lírico directo y enfocado sobre el tema humano de las migraciones. Y esperamos permear el nuevo mercado colombiano de la música y permanecer en la música del país.



¿Cómo ven esa industria musical ahora?



Piyo: Pues, estamos en ese ejercicio. Es la primera vez que lanzamos una canción, obviamente, desde lo digital, y eso implica una cantidad de trabajo en términos digitales. Creo que es un proceso de aprendizaje que nos llevará a entender mejor el ecosistema, y yo no creo que en el fondo sea muy diferente a como era antes, solo que ahora la información es simultánea.



Yo creo que uno aquí tiene la posibilidad de saber, casi de manera inmediata, a través de todas las estadísticas lo que antes no sabíamos y muchas veces ni siquiera supimos. Entonces sigue siendo un proceso de aprendizaje muy chévere y no deja de ser asombroso e impactante.

¿Cuál creen que es el mensaje que quieren dar con la canción?



Piyo: La canción esta inicialmente inspirada en todo el tema migratorio a nivel global y local. Finalmente es una especie de mensaje de cómo todos en algún momento debemos comenzar de cero no solo en situaciones dramáticas, sino en el trabajo, en otras actividades de forma personal o espiritual.



