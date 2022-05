La agrupación Pixies regresa a Colombia: reconocida como una de las bandas de culto más importantes estará el 7 de octubre en el Chamorro City Hall de Bogotá.



Será su primer show en solitario en Colombia acompañados por otras leyendas: las 1280 Almas. La primera visita de Pixies a Colombia fue en el 2014 durante una de las ediciones del Festival Estéreo Picnic. Allí se escucharon himnos que marcaron a varias generaciones como 'Hey!', 'Here Comes Your Man' y 'Where Is My Mind', esta última ligada a la banda sonora de la famosa película 'El club de la pelea'.



Este año, Come on Pilgrim, el álbum debut de Pixies celebra su aniversario número 35. La producción incluía canciones como 'Caribou' o 'Nimrod’s Son'. Pixies se formó en 1986, en Boston. Está integrada por Black Francis, Joey Santiago, David Lovering y Paz Lenchantin. Otros de sus álbumes más famosos son Surfer Rosa, Doolittle y Bossanova. La banda se disolvió en 1993 y volvió a reunirse en el 2004.

Las boletas para el concierto en Bogotá estarán disponibles en la página web EntradasAmarillas.com. Del 23 al 25 de mayo habrá preventa exclusiva y con precio especial para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) a partir de 217.000 pesos. Desde el 25 de mayo se abrirá la venta al público general.



