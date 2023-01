El cantante de música popular y ranchera Pipe Bueno sorprendió a sus fanáticos este viernes, 20 de enero, con el lanzamiento de su nuevo sencillo musical, titulado ‘La Despedida’.



El artista caleño anunció su canción a través de sus redes sociales: “Ya salió ‘La Despedida’, corran y beban con esta canción”.



La canción del intérprete de música popular cuenta con frases como “Yo ya no quiero ser el único guevón que da más, tú relajada porque me tenías, pero ya no más”, “En juego largo siempre hay desquite y me las pagarás”.



Pipe Bueno presentó la canción junto al video musical, el cual es protagonizado por él y una modelo.



A unas 24 horas del lanzamiento, el video de ‘La Despedida’ ya suma más de 120 mil visualizaciones en YouTube.



Algunos de sus seguidores han destacado la canción del músico caleño y comentaron: “Qué temazo, hasta la piel de gallina, ahora sí a brindar con esta música”, “Pipe nunca decepciona, excelente”, “Extrañaba al Pipe de antes... Bienvenido de nuevo”.

