Junto a invitados especiales y mariachis en vivo, Pipe Bueno realizó dos presentaciones en celebración de su vida artística en Bogotá y Medellín, titulada ‘Mis dos mundos’.



¡Sus fans se reunieron para vivir una experiencia inolvidable! Pipe Bueno, desde su debut hace 15 años, ha llevado una carrera ascendente, ya que en cada una de sus presentaciones ha logrado sorprender al público, ratificando que nada es cuestión de suerte y que su talento es verdadero.

Siendo un adolescente rompió todos los récords con su voz y su carisma, logrando cambiar el estatus de la música popular y provocando todo un fenómeno musical, que muchos de los invitados a su concierto reconocieron en la tarima.



El cantante entró en la escena musical y desde sus inicios fue contundente al posicionarse en la industria y cautivar a miles de fans por su calidad interpretativa, llevando la música popular a otro nivel, gracias a una producción impecable, a letras pegajosas y arreglos que fascinaron.



Por esto, grandes éxitos como: ‘Recostada en la cama’, ‘Si yo fuera ladrón’ y ‘Te parece poco’, fueron las primeras canciones escogidas para iluminar el escenario.



Tras abrir el show, salió el primer invitado de manera inesperada. Giovanny Ayala, acompañando a Pipe interpretó grandes éxitos como: ‘Piensa en mí’, ‘Se la robe y me la robaron’, entre otras.

La música popular, el mariachi y lo urbano fueron los momentos del show. Foto: Laura Ortiz

Sus bailarines continuaron con una coreografía urbana para presentar su nuevo sencillo ‘Prohibido’, una canción que fusiona magistralmente los géneros popular, vallenato y urbano.



Su esposa, Luisa Fernanda W, hizo una gran aparición en el escenario para interpretar ‘El último adiós’, lo que mostró el apoyo al cantante en su carrera musical.



Pasabordo y su hermano Miguel Bueno hicieron su aparición en el escenario cantando junto a Pipe Bueno sus éxitos ‘Aguardiente’ ‘Devuélveme la vida’ y ‘Cantinero’.



A continuación, Pipe Bueno presentó al artista internacional y urbano de la noche ‘Guaynaa’ quien puso a ‘perrear’ al público con la canción ‘Rebota’ y ’Quiero una chica’.



Pipe Bueno, cerrando su etapa urbana, apareció con su traje de mariachi junto a Juan Pablo Navarrete para interpretar ‘Guaro’, el gran éxito popular del momento. Una vez terminó la canción más esperada de la noche, hizo aparición en el escenario el maestro Fernando Burbano, una de las grandes inspiraciones de Pipe Bueno para iniciar su carrera musical. Juntos interpretan ‘Bohemio y Galán’, ’Doble dosis de licor’, ‘El príncipe’ y ‘Ahora que puedo’. Para Pipe fue un logro cantar con su mayor inspiración, así lo pudo expresar en la tarima lleno de emoción.

El artista, junto con su mariachi, interpretó ‘Cupido falló’, ‘Te hubieras ido antes’ y ‘Le hace falta un beso’.



A continuación subió a la tarima Danny Marín para entregarle algunos reconocimientos a toda su trayectoria musical, entre ellos el premio Icono por su sencillo ‘Guaro’.



Tras horas de show cantando sus grandes éxitos, el artista se tomó un espacio para recordar y homenajear a los grandes de la ranchera en el mundo: Darío Gómez y Vicente Fernández, a quienes todo el público rindió su respeto y admiración.



Este acto le dio paso a Jessi Uribe, quien fue recibido por el público con gran ovación. Junto a Pipe interpretó ‘Me dices que te vas’, ‘Matemos las ganas’, ‘Dulce pecado’, y ‘Alguien me gusta’. En esta última canción, el cantante Jhonny Rivera arribó al escenario y generó gran furor en la arena musical.

Jessi Uribe y Pasabordo fueron algunos de los invitados. Foto: Laura Ortiz

Jhonny interpretó canciones como: ’Usted no me olvida’ ‘El pegao’ y ‘Mi decisión’. En el escenario hizo su aparición Alzate, para juntos interpretar de nuevo el gran éxito musical ‘Guaro’.



Entonces, un piano negro apareció en la mitad del escenario y Alzate interpretó ‘Devuélveme la vida’, ‘Mi venganza’ ‘Ya me cansé` y Maldita Traición’.



Para un cierre magistral, el mariachi hizo su presentación, y Pipe Bueno tras cinco horas de show agradeció a todos sus asistentes, invitados y fans, por acompañarlo a celebrar sus 15 años de vida musical.



El show se dividió en tres grandes momentos con un recorrido de su trayectoria en compañía de sus invitados especiales, desde la música popular, el mariachi y lo urbano. El artista popular compartió junto a Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Fernando Burbano, Alzate y otros artistas que se sumaron a esta gran celebración, como Guaynaa, Giovanny Ayala, Pasabordo, su hermano Miguel Bueno y su esposa Luisa Fernanda W.

LAURA ORTIZ

EL TIEMPO