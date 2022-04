Estrenada durante la Segunda Guerra Mundial, 'Pinocho' (1940) es un clásico de Disney inspirado en el cuento infantil 'Las aventuras de Pinocho', del escritor italiano Carlo Collodi (1826-1890) y dirigido por Ben Shapsteen y Hamilton Luske.

Como ya es popular, Pinocho relata la historia de Gepetto, un carpintero que crea un títere de madera y desea que se convierta en un niño de verdad, anhelo que le concede la Hada Azul. A partir de ese momento Pinocho tendrá que aprender a diferenciar entre el bien y el mal con la ayuda de Pepe Grillo.



(Lea además: 'Buscando a Nemo': un relato clásico en las profundidades de mar)



Pinocho fue la segunda producción animada de Disney, después de 'Blancanieves y los siete enanitos' (1952). La cinta ganó dos premios de la Academia: mejor banda sonora original y mejor canción original por 'When You Wish Upon a Star', interpretada por el personaje de Pepe Grillo.



Si bien a la pantalla grande se han llevado varias adaptaciones de la historia de Pinocho, de reciente data tenemos la dirigida por Matteo Garrone y protagonizada por Roberto Benigni, el actor de La vida es bella; además, consiguió dos nominaciones al Óscar en las categorías de mejor vestuario y mejor maquillaje y peinado.



Este 2022 se confirmaron las fechas de estreno de dos nuevas versiones del filme que pondrán ser vistas en plataformas de streaming. En septiembre lo hará Disney en formato live-action, con la participación del reconocido actor Tom Hanks interpretando a Gepetto. Por su parte, Netflix estrenará en el mes de diciembre una versión animada dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson.



Pinocho enseña a los niños el valor de la honestidad, la humildad, la obediencia a los padres, encontrar amistades positivas y la importancia de los estudios; además de aprender a discernir entre las acciones buenas y malas.



(Le puede interesar: Un relato sobre la tradición de los huevos de Pascua)



Encuentra este libro por solo $ 18.900 en almacenes de cadena y librerías.

La colección Cuentos de Oro recopila los clásicos de Disney, para que los niños puedan acercarse a la lectura desde sus historias favoritas. Esta colección tiene un costo de $ 709.000 para suscriptores del Club Vivamos de EL TIEMPO, y de $ 878.000 para los no suscriptores. Los interesados pueden adquirirla llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com/colecciones/cuentos-de-oro-disney.





@DulceMRamosR