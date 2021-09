Pink y Wiz Khalifa: ¿qué tienen en común?

La estrella estadounidense del pop Pink, que hace pocos días fue noticia porque ofreció pagar la multa 'sexista' impuesta al equipo femenino de balonmano de playa de Noruega luego de que las deportistas decidieron usar pantalones cortos en lugar de bikinis en un juego del torneo Euro 2021, comparte algo con su colega rapero Wiz Khalifa.

Los dos celebran su cumpleaños el 8 de septiembre. Pink, cuyo nombre real es Alecia Beth Moore, nació en Doylestown, Pensilvania, el 8 de septiembre de 1979, y saltó a la fama a principios de la década de 2000 al lanzar el sencillo «There You Go», de su primer álbum R&B, Can't Take Me Home, en abril de 2000, a través de LaFace Records.



Por su parte, Cameron Jibril Thomaz, más conocido como Wiz Khalifa, nació en Minot, Dakota del Norte, el 8 de septiembre de 1987, es un rapero, cantante, compositor y actor estadounidense.



Realizó su debut con el álbum Show and Prove, en 2006, lo que le llevó a firmar por la Warner Bros. Records en 2007.

