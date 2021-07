Pink ofrece pagar multa del equipo femenino noruego que no usó bikini

La estrella estadounidense del pop Pink ofreció pagar la multa 'sexista' impuesta al equipo femenino de balonmano de playa de Noruega luego de que las deportistas decidieron usar pantalones cortos en lugar de bikinis en un juego del torneo Euro 2021.

La Federación Europea de Balonmano (EHF, en inglés) ordenó a las jugadores que paguen 1.768 dólares por usar shorts en lugar del traje de baño reglamentario en el partido por la medalla de bronce que perdieron ante España en Varna, Bulgaria.



Pink, ganadora de tres premios Grammy, dijo en Twitter que cubrirá el monto de la multa, criticó a la organización y alentó a las deportistas a seguir vistiéndose como les fuera más cómodo.

(Tal vez quiera leer: Homenaje a Joe Arroyo en aniversario de su fallecimiento)



"Estoy muy orgullosa del equipo femenino de balonmano femenino de Noruega por protestar contra las muy sexistas reglas sobre su 'uniforme'", tuiteó la cantante de Get the Party Started. "La Federación Europea de Balonmano debería ser multada por sexismo. Bien, chicas. Con mucho gusto les pagaré las multas. Sigan así", agregó.



Funcionarios noruegos del Deporte ya habían manifestado su decepción ante esta medida. "En 2021, esto no debería ser un problema", dijo Eirik Sordahl, presidente de la Federación Noruega de Voleibol.

(Le puede interesar: Artistas puertorriqueños se vuelcan con Cuba en momento histórico)



La ropa ha sido durante mucho tiempo la manzana de la discordia en los deportes de playa y algunas jugadoras consideran que la parte inferior del bikini es degradante o poco práctica.



El equipo noruego agradeció a sus seguidores en las redes sociales, luego de que se desataran voces airadas contra la multa de la EHF. En tanto, esta organización, reconociendo que había causado antipatías con su decisión, dijo que había donado la multa "a una fundación internacional deportiva que apoya la igualdad para las mujeres y niñas en los deportes".



Las reglas de la Federación Internacional de Balonmano establecen que "las atletas deben usar braguitas de bikini" que deben tener "un ajuste ceñido", estar "cortadas en ángulo hacia la parte superior de la pierna" y tener un ancho lateral no mayor de 10 centímetros. Los hombres juegan con shorts.



"Es completamente ridículo", tuiteó el ministro noruego de Cultura y Deporte, Abid Raja, tras la multa del lunes.