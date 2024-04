Pimpinela, los icónicos hermanos de la música 'de plancha' que le cantan a la infidelidad y al desamor

¿Quién no ha escuchado a su mamá o a su tía cantar ‘a grito herido’ las palabras “¡Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta!”? Este icónico verso ha hecho parte de la cultura musical latinoamericana desde su lanzamiento, en 1982.

La canción a la que pertenece es ‘Pega la vuelta’, que se volvió un éxito y un clásico, al igual que muchos de los temas del dúo argentino Pimpinela.

Con su característico estilo, con canciones que suelen representar confrontaciones de pareja y de tipo romántico, y su puesta en escena casi teatral, los hermanos Lucía y Joaquín Galán se convirtieron en grandes exponentes de las baladas en español y de la música ‘para planchar’. Podría decirse que clásicos como 'Ese hombre', de Pimpinela, nacieron para que canciones como 'Ella y yo', de Aventura y Don Omar, existieran.

Como parte de su gira de este año, ‘Siempre juntos’, llegarán al escenario del Movistar Arena, en Bogotá, el próximo 16 de mayo. EL TIEMPO los entrevistó al respecto de las claves para lograr mantenerse vigentes luego de más de 40 años de carrera y 25 discos lanzados, y sobre su presentación en el país.

Ustedes tienen una propuesta muy teatral en la que los protagonistas son el dramatismo y las narrativas de sus canciones. ¿Cuál es ese tema favorito o que ustedes disfrutan más a la hora de interpretarlo en vivo?

Joaquín: Hay muchas, yo particularmente disfruto interpretar ‘Ese estúpido que llama’ porque es una canción que presenta una oportunidad interesante para actuar. También están ‘Valiente’, ‘A esa’, ‘Me hace falta una flor’, ‘Vivir sin ti no puedo’; todas estas canciones que tienen esa interacción teatral y que nos ayudan mucho a meternos en los personajes para conectar con el público. Yo creo que el público en ese momento se olvida de que somos hermanos. La gran mayoría de las canciones que presentaremos en el show tienen ese sello de Pimpinela.

Ustedes tienen más de 40 años de carrera. ¿Cuál creen que es la fórmula o la clave para seguir vigentes?

Pimpinela: el dúo producto de una gran actriz, un gran compositor y una hermandad irrompible. Foto:Cortesía

Lucía: No sabemos si hay una fórmula o una clave, porque siempre hemos ido año tras año trazando metas cortas. Lo que sí hemos tratado de hacer es escribir canciones con las que la gente se sienta identificada y con las que la gente se emocione, que vea parte de su vida reflejada en una historia contada arriba del escenario.

Nuestro público es muy familiar, hay desde niños pequeños con sus padres hasta abuelos y adolescentes que se han ido sumando en estos últimos años con canciones que tienen quizás más que ver con ellos. Por eso siento que hemos estado atentos a lo que pasa durante la vida de uno y de los demás para contar historias que sean contemporáneas. Ese es el caso de ‘Traición’, que habla de dos personas del mismo género que se enamoran, o como ‘Cuando lo veo’, que habla de una mujer que se enamora de un hombre 20 años más joven. Es estar actualizados por los temas, pero ser consecuentes con nosotros y con nuestro público.

Precisamente hablando de ‘Traición’, ¿cuando ustedes la lanzaron, sintieron que hubo alguna controversia, polémica, o en realidad fue percibido como cualquier otro lanzamiento?

Joaquín: Nos dimos cuenta en vivo y en directo, en los conciertos, de que a la gente le llamó la atención el giro final, en el que parecía que dos matrimonios amigos pasaban por un caso de infidelidad heterosexual, no se esperaba que la relación fuera entre los dos hombres. Nunca habíamos compuesto una historia así, entonces el público se sorprendió.

A nosotros nos parece que contar y mostrar cosas de la vida cotidiana es absolutamente razonable y normal, el amor y el desamor no tienen sexo, como decimos siempre; con lo cual, creo que identificó a mucha gente que a lo mejor sentía que faltaba una canción así.

Ese también es el caso de ‘Cuando lo veo’, que contó con la participación del actor chileno Benjamín Vicuña. Es un tema que también suele ser tabú: si un hombre mayor anda con una chica joven, parece que está todo bien, pero si vemos a una mujer enamorada de un hombre más joven, empezamos todos a tener prejuicios, ¿no?

Me gustaría volver a sus orígenes y preguntarles: ¿cómo llegó la idea de conformar un dúo cuyas canciones giraran en torno a una confrontación?

Lucía: Yo creo que surgió naturalmente. Los dos teníamos dos vocaciones distintas, Joaquín estaba más inclinado hacia la parte de la composición musical y yo venía estudiando teatro para ser más actriz que cantante. Mamá era la que insistía para que hiciéramos juntos lo que hacíamos en la casa, con una familia absolutamente musical, donde cantábamos todos música española y había instrumentos por todo lado. Entonces, Joaquín empezó a componer este tipo de historias dialogadas y yo empecé a volcar en ellas mi parte teatral. Así fuimos empezando a trabajar más de fondo lo que sería nuestro estilo, la mezcla de la música con el teatro.

Hay una característica común en la música de Pimpinela y es el ‘plot twist’, o giro final sorpresivo. ¿Ustedes han visto la reacción de sorpresa de alguien por una de sus canciones en vivo y en directo?

Joaquín: En redes sociales a veces aparece alguien que es filmado cuando reacciona o ellos mismos se filman, es muy gracioso -aseguró entre risas-, pero también lo vemos en vivo y en directo, lo escuchamos en los conciertos. Los finales de canciones como ‘Ese estúpido que llama’, ‘Dueña de la noche’, ‘Traición’ o ‘Ese hombre’, la que grabamos con el artista español Dyango, generan una reacción visible, se percibe. Y no lo hacemos a propósito, salen así las canciones porque la vida nos da sorpresas, como decía aquella canción de Ruben Blades.

Una de las canciones más personales del dúo, diría yo, es ‘Hermanos’. Me gustaría que me contaran alguna experiencia o alguna anécdota de ustedes como hermanos que los haya marcado.

Lucía: Son muchas, ¿no? Compartir momentos inolvidables de alegría, de fiestas, Navidades, fines de año, con más de 50 familiares, entre primos y tíos, todos españoles; nuestro padre tocando la gaita y la guitarra, otro primo con el acordeón: momentos gloriosos.

Pero también hemos pasado por momentos dolorosos, como la pérdida de nuestro padre en el año 85, mientras estábamos en un concierto en Puerto Rico, o la de nuestra madre el 12 de enero del 2020. Creo que lo que nos une son situaciones, recuerdos, historias, personas, públicos, lugares, países, pero sobre todo esta relación de hermanos que es la que ha hecho que perduremos trabajando juntos todos estos años.

Entremos en materia, ¿qué tienen preparado para su público durante este concierto del próximo 16 de mayo en Bogotá?

Joaquín: Tenemos preparado un concierto completamente diferente al que vieron hace dos años en el Movistar Arena, en Bogotá. Es la nueva etapa, después de haber festejado el 40 aniversario, que fue el que presentamos en Bogotá esa vez. Este nuevo show es un poco una metáfora de lo que ha pasado a lo largo de estos años. Estamos siempre juntos Lucía y yo, y siempre juntos con nuestro público.

Pimpinela es uno de los dúos más representativos de la música 'de plancha'. Foto:Cortesía

Entonces es mostrar un poco todo lo que hemos vivido en estos años, las canciones aquellas que dieron origen al dúo, algunas de las cuales mucha gente que nos sigue no conoce, pero que nosotros queremos presentarlas en el concierto. Ese es el caso de ‘Como tú’, ‘Me prometiste volver’, ‘¿Por qué no puedo ser feliz’, ‘Aunque no sea conmigo’ y, por supuesto, los clásicos de siempre que espera la gente como ‘A esa’, ‘Pega la vuelta’, ‘Me hace falta una flor’, ‘Familia’ y ‘Valiente’.

Además, canciones nuevas como ‘Traición’ o ‘Cuando lo veo’; e historias que también a veces quedan perdidas en los años y en los discos como ‘Mi vida’ o ‘El cuento de nunca acabar’, canciones que nos gustan mucho y que el público va redescubriendo en el concierto. Son dos horas de emociones y de mucha diversión también, porque la gente por ahí no lo sabe, pero en el concierto canta, baila, sube al escenario y nos cuenta sus penas de amores, o sea, es muy divertido el concierto.

¿Tienen alguna sorpresa preparada, algún artista colombiano que vaya a pasar con ustedes al escenario?

Lucía: No, no tenemos ningún artista invitado porque tenemos como un concepto de show muy teatral y muy guionado, entonces cada canción tiene relación con la que viene y, por ahora, en este concierto no tenemos ningún artista invitado.

Para finalizar, la pregunta de rigor, ¿qué viene para Pimpinela?

Joaquín: Por ahora estamos comenzando la gira ‘Siempre juntos’, del 2024, que se extiende hasta el primero de diciembre en varios países de América y en España. Al mismo tiempo, estamos creando cosas, componiendo la próxima canción, el próximo vídeo o la próxima historia. Y, finalmente, estamos pendientes de quienes están escribiendo y desarrollando la serie de Pimpinela. Es un proyecto que empezó hace unos años y que luego, con la pandemia y con las plataformas que no son suficientes para tanto contenido, se demoró. Esa demora nos permite exigir un trabajo en el que realmente se refleje la vida de nuestra familia. Así que, ya te digo, estamos entre los viajes, la música y la creación.

STEFANÍA LEÓN ARROYAVE

EL TIEMPO