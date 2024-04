Pillan a Yatra con Aitana en Madrid: compartieron un almuerzo con sus amigos

Sebastián Yatra y Aitana, ambos cantantes famosos del género urbano y pop, compartieron un almuerzo en un restaurante en Madrid junto con sus amigos este domingo 7 de abril. Los cantantes compartieron una relación amorosa el año anterior, y, a pesar de haber terminado su relación el a finales del mismo año, se les ha visto viajando juntos estos primeros meses del 2024.

Luego de que la catalana terminara su relación con el actor Miguel Bernardeau a finales del 2022, empezó a estar más cercana con el colombiano. Se desconoce desde qué momento inició su relación, pues la mantuvieron discreta y alejada de las cámaras y de las redes sociales. No obstante, sus primeros encuentros capturados por la prensa eran con amigos, y, eventualmente, solos en Madrid. Para entonces, eran solo rumores. En marzo su relación fue confirmada al ser capturados en cámara besándose en una playa en Miami.

Este domingo los vieron almorzando con sus amigos en Madrid. Al salir del establecimiento lo hicieron por separado. De acuerdo con la noticia publicada en el portal de la Revista HOLA!, Aitana esquivaba las preguntas de los reporteros y sólo le aceptaba fotos a su fanaticada. Yatra, por su lado, sí decidió responder las preguntas de los periodistas.

Aitana Ocaña tiene 23 años. Foto:Mauricio Dueñas Castañeda. Efe Compartir

Aunque no respondió las preguntas relacionadas con la catalana, decidió hablar de la media maratón que tuvo en Madrid ese mismo día y bromeó con que ya era un atleta profesional. Recorrió 21 kilómetros en 2 horas, 6 minutos y 3 segundos. Parte de la carrera la realizó con el deportista Álex Roca, quien tiene parálisis cerebral y física.

A principios de marzo de este año se le vio a la pareja en un aeropuerto en Londres. De acuerdo con esta misma Revista, estaban de la mano en el aeropuerto de Heathrow en de la misma ciudad. Y, para entonces, existían rumores de que también estuvieron juntos en el aeropuerto de Reikiavik.

Actualmente se desconoce el motivo de la ruptura de los cantantes; no obstante, la relación terminó en buenos términos. En una entrevista para el programa mexicano Telediario, Yatra confirmó que ambos estaban solteros y cada uno está viviendo su camino por su lado. Agregó que vivieron una historia muy bonita y que son y serán grandes amigos.

Esta es una imagen de un concierto reciente en Miami, en el FTX Arena, el 22 de octubre de 2021. Foto:Getty Images Compartir

Para esas mismas fechas, la cantante Aitana dio un concierto en el Movistar Arena de Bogotá y, durante el espectáculo rompió en llanto: “Hoy emocionalmente no estoy tan bien. Hay días en los que estás bien, hay días en los que no. Lo que me tiene muy feliz y eso siempre lo voy a llevar dentro de mi corazón es estar aquí con todos vosotros. Al final la vida son cambios y eso es lo bonito de ella”, dijo con la voz quebrantada y procedió a canta su sencillo ‘The Killers’.