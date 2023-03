Han pasado 12 años desde que la RAE omitió la tilde la palabra "solo". Realmente permitía tildar si había ambigüedad, aunque sugería evitarlo y resolver la posible confusión de otra manera. En su momento, el cambio generó protestas de escritores como Mario Vargas Llosa y Javier Marías, en el 2010, que siguieron usándola, según recuerda el diario español El País.



Sin embargo, en la nueva edición del Diccionario Panispánico de Dudas (DPD) le dedica a este vocablo un capítulo, en el que permite o "despenaliza", tildar esta palabra solo bajo ciertas condiciones.

Pero, la nueva norma advirtió que la tilde debe usarse únicamente en casos en los que haya riesgo de ambigüedad. Así, llevará tilde cuando su significado sea equivalente a la palabra "solamente" -es decir, cuando se use como adverbio- y quien la escriba piense que su uso sin tilde pueda generar confusión.

No es la única palabra que de alguna manera recupera su tilde. Los pronombres "este, ese y aquel" con sus femeninos y plurales también podrán llevarla, solo cuando quien los esté empleando considere que sin ella, den lugar a confusiones.

Esta vez la RAE dice que es "obligatorio no poner la tilde si no existe ambigüedad. Y que es opcional si quien está escribiendo considera que es posible caer en un equívoco.



La norma vigente hasta ahora indicaba que la palabra solo sí podía tildarse cuando era empleada como adverbio y había riesgo de ambigüedad. "Pero se recomienda no tildarlo ni siquiera en esos casos y resolver la ambigüedad de otra manera". Lo nuevo es que el peligro de confusión puede resolverse con la tilde, a criterio de quien redacte el texto.

¿Tildar o no tildar 'solo'? Un ejemplo: 'Juan viene solo los martes'

Al respecto, EL TIEMPO consultó con el experto en redacción y creación literaria Fernándo Ávila, quien hizo énfasis en lo siguiente:



"En la Ortografía de la lengua española, 2010, la Academia argumenta de manera contundente por qué no se debe usar la tilde del adverbio solo ni de los pronombres este, ese, aquel ni de sus femeninos y plurales, para concluir que se "puede" prescindir de ella. No dice "se debe". Hay quienes marcan esas tildes, hay quienes no lo hacen… y todos felices".



Acerca de la nueva norma, del 2023, Ávila indica: "Se da licencia de marcar la tilde en solo cuando es apócope de ‘solamente’ y se presta a confusión. ¡Atención! Se presta a confusión cuando se refiere a masculino singular, "Juan viene solo los martes" puede significar que no viene otro día (solamente’, "viene sólo los martes") o que nadie lo acompaña (sin compañía, "viene solo los martes"). Y un pronombre determinativo se prestaría a confusión en una secuencia como «esta llama», que puede referirse a ‘una mujer que llama’ (pronombre, «ésta llama») o a un camélido suramericano (adjetivo, «esta llama»).

Más noticias de cultura

- El Nadaísmo apoya a Patricia Ariza: 'Es una bofetada del Presidente a una mujer corajuda'.



- Así fue el concierto de Joaquín Sabina en Bogotá: '¡Hasta siempre Macondo!'.



- La palabra 'negro' desaparecerá de los libros de James Bond.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO