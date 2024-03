Pilar Reyes: ‘En agosto nos vemos es un regalo para los lectores garciamarquianos’

Pilar Reyes es la directora editorial de Pinguin Random House. Ha sido editora de varios premios Nobel –entre ellos Vargas Llosa y Saramago– y, por supuesto, estuvo al frente de la publicación de En agosto nos vemos. La bogotana, una de las personas más importantes del mundo del libro, habló con EL TIEMPO sobre el lanzamiento más esperado del año.

Como editora de tanta experiencia, ¿qué destacaría de este libro?

Me parece relevante explicar, en terminos editoriales, que el libro, en las distintas versiones del Harry Ransom Center, está completo; la historia está completa: tiene principio, desarrollo y final. El trabajo editorial que se hizo fue cotejar las distintas versiones con las correcciones que había y de ahí salió y se fijó la versión final del texto. García Márquez era un grandísimo editor de sí mismo y en las distintas versiones que pudo trabajar antes de perder la memoria, tenía una historia completamente montada, lo que había era correcciones de lenguaje, de precisión de palabras, de mover aquí, de detalles de los personajes como la edad de la protagonista, de dejar o no determinadas informaciones, las características físicas de un personaje. Todo ese nivel de detalle en el que él era un maestro absoluto… él seguía trabajando en todo esto y no sabemos hasta dónde habría seguido, porque esa es una pregunta que nadie puede contestar. Pero esta es una versión completa. El trabajo editorial fue seguir de alguna manera sus propias indicaciones en las distintas correcciones que hizo; ese trabajo estuvo a cargo de Cristóbal Pera, que fue el editor que trabajó con él en Memoria de mis putas tristes y en Yo no vengo a decir un discurso, es decir, alguien que conocía el trabajo de edición de trabajo de García Márquez y podía tomar decisiones acertadas sobre qué dejar de una u otra corrección en las distintas versiones. Los lectores tendrán un manuscrito que, para su autor, en términos de historia, estaba terminado, aunque no fuera definitivo en su última escritura. En la escritura de Crónica de una muerte anunciada o en Memoria de mis putas tristes se puede ver, en los archivos del Ramson, las correcciones de García Márquez. Era un escritor muy pegado al detalle, muy editor de sí mismo, como dije antes, y tomaba decisiones importantes de último momento. No sabemos hasta donde habría llegado esta novela, pero lo que vamos a leer es un texto totalmente garciamarquiano con el vigor tanto en el relato y en el cómo lo cuenta.

¿Cómo fue el proceso de negociación de la novela?

Recibimos el manuscrito hace un año. La negociación se produjo en total normalidad. Teníamos que guardar la noticia largo tiempo porque queríamos publicar la novela el día del cumpleaños de Gabo y en el año de la conmemoración del décimo aniversario de su muerte. El anuncio oficial lo hicimos en la feria de Frankfurt de 2023, junto con los editores de Gabo en varios países fuera del mundo hispano. Era una noticia literaria de orden mundial.

Presentación de la novela 'En agosto nos vemos', de García Márquez Foto: Efe

Desde su perspectiva de lectora de García Márquez, ¿cuál sería su descripción de este libro?



Para mí, como lectora de García Márquez, lo más interesante son dos cosas. La primera es el personaje femenino que construyó, creo que es un personaje que no se parece a sus personajes femeninos anteriores: por primera vez una mujer es totalmente protagonista de una novela, lo fue en algún relato o en la pieza teatral Diatriba de amor contra un hombre sentado, pero no en una novela. Se puso en un lugar no habitual para él y me llama la atención que haya sido en el libro final. También es una mujer muy moderna en el sentido de que la vemos en un momento de transformación; es una mujer que tiene 46 años cuando comienza el libro y cuando termina tendrá 50 y en el relato toma una decisión personal de absoluta libertad de cómo vivir su sexualidad. En ese sentido, el libro me parece tremendamente llamativo con respecto a los personajes femeninos que García Márquez había construido en el pasado. Es un final esplendido descubrir a un autor visitando otras zonas, habitando lugares que no había tocado y me admira profundamente ese hecho. También donde está ubicada la historia, por determinados datos que él da. Hace algo bellísimo, vamos asistiendo, en las distintas visitas que esta mujer hace a la isla una vez al año para poner flores en la tumba a su madre, vamos viendo, en pequeños detalles, la transformación por el progreso de ese lugar, cómo va creciendo el turismo, cómo van creciendo los hoteles, cómo se van sofisticando los taxis. Son detalles muy pequeños, pero que nos van dando noticia de la progresión temporal que ese lugar experimentaba. Y el final creo que es conmovedor. García Márquez es famoso por no nombrar la muerte, y aquí hay una concepción de lo que la muerte significa, que es especialmente simbólica por ser el último libro que escribió. Los críticos van a encontrar mil motivos para analizar esta novela, desde los libros que lee la protagonista, una mujer culta, que sabe mucho de música y que decide darse una noche de libertad. Nacerá todo un acervo crítico por este libro, en esas dos o tres horas de lectura, es un libro breve, los lectores tocarán por un instante otra vez el universo de García Márquez. Es un regalo muy feliz para los lectores garciamarquianos.

¿Cómo fue la organización para aparecer en tantos países e idiomas al mismo tiempo?

Ha sido emocionante la coordinación con varios editores del mundo. Algunos de ellos han usado nuestra portada, y por supuesto, han esperado a que nuestro texto estuviera completamente fijado para traducir. Gabo es un autor mundial. Estos son los países que salen hoy: Albania (Onufri), Alemania (Kiepenheuer), Armenia (Antares), Bosnia (Buybook), Bulgaria (Lachezar Mintcheff), Brasil (Record), Corea (Minumsa), Croacia (VBZ), Dinamarca (Gyldendal), Eslovaquia (Slovart), Estonia (Varrak), Hungría (Magveto), Italia (Mondadori), Japón (Shinchosha), Lituania (Alma Littera), Macedonia (Ars Lamina), Noruega (Gyldendal), Polonia (Muza), Portugal (Dom Quixote), Rumanía (Rao), Rusia, Israel (Am Oved), Turquía (Can Yayinlari), Serbia (Sezam Book), Taiwan (Crown Publishing). El 12 de marzo salen Inglaterra (Penguin Random House), Estados Unidos (Knopf), Francia (Grasset), India, República Checa. Además de toda la lengua española, incluyendo el mundo en español en los Estados Unidos. Todos este miércoles 6 de marzo.

