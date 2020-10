Pilar Quintana, finalista de los National Book Award 2020, en EE. UU.

La National Book Foundation de Estados Unidos dio a conocer el listado de las novelas finalistas del National Book Award 2020, en sus distintas categorías.La escritora caleña Pilar Quintana, con su novela ‘La perra’, es una de las cinco finalistas en la categoría ‘Tranlated literature’ (Mejor traducción literaria).

Quintana comparte honores con Anja Kampmann ('High as the Waters Rise’), Jonas Hassen Khemiri (‘The Family Clause’), Yu Miri (‘Tokyo Ueno Station’) y Adania Shibli (‘Minor Detail’).



Según el diario Los Ángeles Times, las obras finalista al gran premio este años “se adaptan perfectamente al momento actual”.



(Lea además: Pilar Quintana habla de su nuevo libro 'Caperucita se come al lobo')



En ese sentido, sobresalen las temáticas de cambio climático, violencia policial contra negros y amor ‘queer’, entre otros.



En total, fueron seleccionados 25 libros en las categorías de ficción, no ficción, poesía, traducción literaria y literatura juvenil.



La organización informó que este año se recibieron un total de 1.692 libros que aspiraron a ser finalistas. Los ganadores se conocerán el próximo 28 de noviembre.



CULTURA - EL TIEMPO

