‘Tenemos dos caminos: el apocalipsis o nos renovamos’: Piero

“Cayó bien la canción, ¿no? Hacía falta. Tiene fuerza”, dice Piero, vía Zoom, desde Argentina, y se refiere a 'Esperanza' (disponible en plataformas), su más reciente lanzamiento, con letra del cubano Alexis Valdés a la que él le puso la música.



El argentino no tenía en su radar a Alexis Valdés de manera clara, pero se trata de un cubano radicado en la Florida estadounidense que además es cantante, actor, humorista y presentador con reconocimiento.

“Encontré esa poesía y me gustó. Es hermosa, maravillosa, coherente con lo que pasa hoy, me encantó. Supe que la grabaron varios actores haciendo cada uno un par de renglones. Alguien me dijo que era de Luis Landriscina, un cuentista argentino maravillo. Otra persona, que era de Mario Benedetti, hasta que encontré a su autor y a alguien que lo conocía, me costó toda esa vuelta”.



Buscó a Valdés y hablaron, le propuso ponerle la música y cuando el cubano le contó que también era músico, el argentino le deseó suerte en ese trabajo argumentándole que se trataba de una “letra fantástica, de avanzada, profunda”.



Se despidieron y con el paso de los días fue Valdés quien le dijo a Piero que tomara su letra y la cantara con su creación sonora.



“Cuando la tormenta pase / y se amansen los caminos, / y seamos sobrevivientes / de un naufragio colectivo. / Con el corazón lloroso / y el destino bendecido / nos sentiremos dichosos / tan solo por estar vivos. / Y le daremos un abrazo / al primer desconocido / y alabaremos la suerte / de conservar un amigo.



Estas son las dos primeras estrofas de 'Esperanza', “que están para lo que pasa hoy, donde el dolor y la muerte se respetan, en unos días en los que el miedo, la angustia y la incertidumbre te paralizan, pero en los que debemos activar la esperanza para poder confiar”, dice Piero.



Y cuenta que una de sus amigas, al empezar la emergencia y el confinamiento, le preguntó qué estaba pasando con los cantautores, qué iban a decir en estos momentos.



“Eso lo moviliza a uno y me ratificó en el camino de esperanzarme, de que si uno cree, crea algo. Yo amanezco y agradezco estar vivo, visualizo mi barrio, mi gente, mi pueblo, mi lugar, y me pongo a trabajar por mejorar y recuperar la vida militando en la solidaridad”.



Cree que esto último es lo más válido, “porque te une, te cura, te salva, te acompaña, es al contado. Es una herramienta válida y maravillosa cuando lo político nos cansó, nos agotan tantas peleas y discusiones entre los que manejan el poder”.



Además, dice que en estos momentos lo han motivado mucho más los niños. “Son los que la tienen más clara. Uno los ve actuar y lo hacen con una gran luz, con desparpajo. Ellos son maestros”.



Es un público que Piero conoce profundamente, gracias a la 'Sinfonía inconclusa en la mar', uno de sus discos más conocidos.

“Siempre que presento el espectáculo para ellos, lloro; si no llegan lágrimas, no vale. Pero lloro en el buen sentido, porque me limpia por dentro, me descarga y me da mucha fuerza. Me encuentro con chicos y jóvenes, y hasta más grandes, y me dicen que crecieron con las canciones de ese disco, eso es lindo”.



Agrega que este tiempo también puede servirnos para ser más sinceros, claros y auténticos.



Y no es que lo que ha pasado no le haya detenido proyectos. “Tenía conciertos en 11 ciudades de Estados Unidos y presentaciones en México, Perú y Colombia, entre otros países. Pero no importa, no hay remedio. Entonces, repito: amanezco, agradezco, acepto y agradezco de nuevo”, cuenta.



De todos modos, en estos días y también con canciones como 'Esperanza', nos tenemos que dar cuenta de que “somos todos ricos, millonarios, lo que nos falla es el corazón. Es hora de ponernos a vivir, porque tenemos dos caminos: o el apocalipsis o la renovación y es mejor escoger el segundo”.



