Pícnic literario con sabor histórico y diverso, en el Jardín Botánico

¿Eran tan héroes nuestros hombres de la independencia? Para responder esta pregunta, Jorge Orlando Melo, autor del éxito editorial Historia mínima de Colombia, será uno de los invitados al Pícnic Literario del Jardín Botánico, mañana, desde las 9 a. m.



Esta nueva jornada, que busca acercar los libros a la gente de una manera distinta e informal, no podía quedarse atrás de las celebraciones en torno al bicentenario de la batalla de Boyacá, que se cumple el próximo 7 de agosto.

La Historia dialogará también con la diversidad, que también estará presente en esta gran fiesta alrededor de la literatura con el eslogan ‘Un mensaje de amor entre hojas de hierba’.



Este lema alude a la obra de dos autores: por un lado, el escritor chileno fallecido Pedro Lemebel, que este año es el personaje homenajeado del Ciclo Rosa 2019 de cine, y por otro, al gran poeta estadounidense Walt Whitman, en los 200 años de su natalicio. Ambas figuras, además, son referentes obligados de la literatura LGBTI+.



Precisamente, los escritores Álvaro Miranda y Leonel Plazas harán parte de la charla ‘Walt Whitman o la poesía plural’, que analizará el legado del escritor, cuya obra refleja una “poesía que es de todos y para todos”.



“Este será un pícnic muy especial, pues tendremos una amplia programación que exalta la libertad, no solo la de la nación, sino también la libertad de los cuerpos y la diferencia”, asegura Alejandro Flórez, gerente de Literatura del Idartes.



Flórez presentará también la nueva entrega de Libro al Viento, en compañía del politólogo Arturo Charria, que compila doce textos que recorren el período comprendido entre 1810 y 1825, etapa en que nuestro país rompe el yugo del dominio español y asienta las bases de su destino como nación.



Además de la programación literaria, hay planeados conciertos musicales, performances, trueque de libros, observación a través de telescopios, talleres, narración oral, recorridos por el Jardín Botánico y proyección de cortometrajes.



¿Cuándo y dónde?



Domingo 4 de agosto de 2019. No habrá ingreso para mascotas, la entrada será de 9 a.m. a 5.pm. Adultos: $3.500/ Niños de 4 a 12 años: $1.800. Niños de 3 o menos años y adultos mayores de 60 años no pagan.