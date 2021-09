Hablamos con Phil Manzanera, el músico más simpático del mundo

Haber tocado en grupos que cambiaron la historia del rock y el pop como Roxy Music o Pink Floyd, así como ser el productor de artistas latinos como Aterciopelados, Robi Draco o Fito Paéz y arriesgarse a crear experimentos musicales que lo reconectaban con sus raíces colombianas como la producción musical Corroncho, revelan solo una pequeña muestra de la gran carrera de este artista; que una vez confesó que dejó de tener un mánager para ser mejor persona y mejor músico.

Todos lo conocen. Habla de tú a tú con David Gilmour; ha compartido alguna fría tarde con Paul McCartney, pero a la vez no tiene problema en saber cómo están algunos de sus primos que viven en Colombia o abrirse un poco a contar lo que significa la música para él a cualquiera que quiera preguntárselo .



"Tengo como setenta primos en Colombia", recalca antes de lanzar una sonrisa un poco tímida y revelar por qué es una estrella que ha podido hacer lo que ha querido y que ha roto esquemas.



“Yo decidí, creo que mediados de los 80, que no quería estar en una multinacional, no quería ser un esclavo. La razón de ser músico es ser libre y gozar con la música y no tener a alguien que te diga que algo no va a ser bueno para tu carrera. Yo quise ser músico para conocer a otros músicos, hablar del tema y crear. He trabajado con muchos colegas en todo el mundo, no por la plata, sino por la experiencia", le contó a EL TIEMPO Manzanera desde su estudio en Londres.

Puedo ser muy colombiano y muy británico, soy una mezcla. FACEBOOK

Él también productor del álbum The Endless River, de Pink Floyd, reconoce que haber crecido en un hogar con un padre inglés y una madre colombiana ha sido un factor esencial en su sensibilidad musical y para sus inquietudes artísticas.



“Mis raíces han sido muy importantes. Puedo ser muy colombiano y muy británico, soy una mezcla”, recalca Manzanera, que participó en una charla virtual en el Gran Foro de las Artes, Cultura, Creatividad & Tecnología, que se llevó a cabo en Medellín.

Desde que comenzó la pandemia se encerró a trabajar y a crear música en su estudio. Algo que adora.



“Un día mientras miraba el protector de pantalla del computador de mi estudio (que era una isla en el Pacífico) me llamó Tim Finn, famoso por la banda Crowded House, desde Nueva Zelanda y me dijo que estaba recordando su paso por Cuba (...). Entonces me pidió algo de música latina y comenzamos a trabajar a distancia. Cuando él dormía yo trabajaba y viceversa. Finn es un genio, recibía mi material y al otro día me enviaba las letras y hasta cantaba”, rememora Manzanera.

De esa experiencia salió Caught By Heart: Tim Finn y Phil Manzanera, un disco con 24 temas que se puede escuchar en Spotify. "Tiene además videos y conversaciones nuestras acerca del proyecto que es totalmente hecho en casa”,insiste orgulloso y con un tono cálido en su voz, el guitarrista y productor.



Frente al hecho de ser considerado un icono del rock y a un año de que Roxy Music celebre medio siglo, él en realidad no se lo cree. Es famoso, talentoso, amable y hasta un poco tímido si se quiere, pero él resume esa gran trayectoria con una gran humildad.

“Nunca pienso en eso. Creo que he tenido mucha suerte y he estado en el lugar preciso y en el momento justo. Todavía no me lo creo, porque lo que yo siempre soñé con ser músico, relajarme y gozar de este viaje, este viaje a ninguna parte”, reflexiona.



No teme experimentar, grabar y abrir su mente a nuevos ritmos, aunque reconoce que una de las pocas veces que se sintió un poco atemorizado-musicalmente hablando- fue cuando trabajó con Bob Dylan. “Él no es fácil y sí, me dio un poco de miedo (…). Bob pensaba que yo era mexicano y siempre me preguntaba cosas como: ¿conoces esta canción de Tex-Mex de 1948?".

"Yo le decía que no y le pedía que la tocara para aprendérmela y cada vez que lo hacía la tocaba diferente (…). Bueno, es el Bob Dylan y puede hacer lo que quiera, así que después de haber trabajado con él ya no le temo a ningún músico”, bromea Manzanera que a sus 70 años no se siente viejo y tampoco le aterra seguir explorando con su guitarra y con ese talento accesible a quien lo necesite. ”Sigo trabajando, ya soy mayor, pero compongo con una energía como si tuviera 20 años”, concluye.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1