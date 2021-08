¿Es Peter Pan un héroe?

“Todos los niños, excepto uno, crecen”. La colección Disney Cuentos de Oro nos tiene un destino muy especial: el país de Nunca Jamás, hogar del chico que se niega a crecer, Peter Pan. En este libro volveremos a descubrir uno de los grandes clásicos del cine y de la literatura, pues, como suele ocurrir con varias de las obras de Walt Disney, Peter Pan también nació en el mundo de los libros, para luego, en 1953, llegar al séptimo arte.

Para aquellos curiosos de los clásicos de la literatura y el cine que se preguntan cómo fue su concepción, es necesario devolverse al 27 de diciembre de 1904, a la ciudad de Londres, lugar en donde se estrenó la obra de teatro Peter Pan y Wendy, del escocés James Matthew Barrie. No obstante, aunque es posible seguir desempolvando datos acerca de cómo fue concebida la historia, resulta más interesante explorar al personaje principal, Peter Pan, porque ciertamente no corresponde al arquetipo de héroe o protagonista convencional.



¿Quién es verdaderamente Peter Pan? ¿Cómo se convirtió en el líder de los niños perdidos? La historia comienza con un Peter Pan que, siendo muy pequeño, escuchó una noche a sus padres hablando de lo que iba a ser su vida una vez creciera. Asustado por lo que le deparara el futuro de adulto, decidió huir volando por la ventana de su cuarto, rumbo a los Jardines de Kensington. Allí lo encontró Campanita, quien lo trajo consigo al país de Nunca Jamás, convirtiéndose en su compañera fiel.



Pero Peter Pan, en este punto, dista mucho de ser un héroe convencional; su miedo a crecer lo hizo adoptar una personalidad inmadura, en la que el egoísmo se lleva el protagonismo. De hecho, su falta de madurez y responsabilidad es lo que lo motiva a reclutar a Wendy, pues ve en ella la capacidad de contar historias y, por ende, asumir el rol de madre de los niños perdidos.



Entonces, ¿qué es lo que hace de Peter Pan un héroe de la literatura y el cine? La respuesta está en la mitología griega. Al final de la historia, luego de las enseñanzas aprendidas junto a Wendy y sus hermanos, Peter Pan se encarga de la transición de las almas de los niños muertos hacia el más allá, justo como el dios griego Hermes, guía de las almas difuntas. Es decir que tanto Peter Pan como Hermes son seres psicopompos.



