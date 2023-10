El artista mexicano Peso Pluma, una de las estrellas juveniles del momento, confirmó su primera presentación en Colombia, con la puesta en escena de su show Doble P Tour.

La cita con el exponente más sobresaliente de los hoy de moda corridos tumbados, será el 17 de diciembre en el Movistar Arena, de Bogotá. Allí se podrán escuchar en vivo sus éxitos como la versión de Ella baila sola, su sesión con Bizarrap (la número 55) o La bebé.



La temporada de preventa exclusiva con los bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale! irá del miércoles 4 de octubre, hasta el día 6.

Foto: Prensa concierto de Peso Pluma

Ante las quejas de varios de los seguidores por los altos precios de las boletas, Bizarro Live informó en sus redes sociales una actualización de precios que regirá una vez se habilite la venta de la boletería este 2 de octubre. El precio máximo será de 600.000 pesos para la Tribuna Fan Sur, y de 400.000 pesos para platea. En las otras localidades también se bajaron los precios.





El artista. nacido en Guadalajara, presentará el repertorio de su disco Génesis, que lo ha puesto entre los artistas latinos top del momento. Es el artista mexicano más escuchado en este momento a nivel global (tiene 50 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de mil millones de reproducciones en YouTube). Su hit más reciente fue Qlona, a dúo con Karol G, que ya acumula más de 7 millones de reproducciones.

Preventa para el show de Peso Pluma en Colombia

La temporada de preventa para el concierto de Peso Pluma, para clientes de Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AvVillas) y dale! será del 2 de octubre, a las 8 a.m., hasta el 4 de octubre, a las 7:59 a.m. La venta al público en general comenzará el 6 de octubre, desde las 8 a.m a través de Tuboleta.com



En 2022, #ExperienciasAval la plataforma de los bancos Aval y dale! le dio acceso a sus clientes a más de 40 preventas exclusivas y durante el 2023 ya van más de 47 preventas anunciadas.

