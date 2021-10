Los héroes del sonido alternativo

Los periodistas musicales de las emisoras de RTVC, Radio Nacional y Radiónica, se han encargado de que en las grandes ciudades y en la ‘Colombia profunda’ (su señal llega al 93 % del país) la música y la cultura no queden reducidas al reguetón y a las canciones más escuchadas en las plataformas. Les contamos quiénes son:

Willy Vergara

Willy Vergara, el guajiro que toca tambor y sabe de música. Foto: SANDRO SÁNCHEZ. RTVC

Es uno de los periodistas musicales más respetados del país. Guajiro, tiene más de 30 años de experiencia y precisamente es eso, una experiencia, oír sus programas ‘Música, maestro’ y ‘Parrandeando’, que hace con Robert Téllez, y en los que ponen y narran la fiesta.



“Crecí oyendo música. Cuando llegué a Bogotá, en el colegio yo era el que cantaba, tocaba el tambor, tenía el sabor caribeño, eso me hizo convencerme de que esto es lo mío. Me encanta lo deportivo y lo noticioso, y lo hago cuando me toca porque como locutor profesional hay que saber de todo un poco, es como si uno fuera un médico general que sabe de todo, pero que es consciente de que hay especialistas, y yo lo soy en música. Y seguiré hasta cuando me aguanten”.

Jaime Andrés Monsalve

Jaime Andrés Monsalve lleva 28 años en el periodismo. Foto: SANDRO SÁNCHEZ. RTVC

El jefe musical de la Radio Nacional de Colombia, con 28 años de experiencia en el periodismo, dice que trabajar en la radio pública “es un apostolado con un factor misional que te obliga justamente a pensar en una radio que sea de puertas abiertas para todos, incluyente, inclusiva, en donde todos tengan la alternativa de sonar y de rotar, y el público, la posibilidad de recibir buenos contenidos radiales dentro de nuestra propuesta”.

En la radio púbica, Monsalve hace los programas 'La onda sonora' (hablando de una canción que fue éxito o haciendo homenaje a su compositor o intérprete), 'Todos nuestros sonidos' (donde se habla de nuestras músicas) y 'Los vinilos', con las historias de este formato.

Robert Téllez

Robert Télelz, que sabe mucho, dice que Colombia es el país más salsero del mundo. Foto: SANDRO SÁNCHEZ. RTVC

Este bogotano es uno de los que más saben de salsa y música afroantillana, y por eso sus comentarios siempre son bienvenidos.



En Radio Nacional tiene dos programas: Conversando la salsa y Parrandeando, con la música para bailar, sus anécdotas y su significado. Hace poco, con Willy Vergara hizo una maratón con el legado de Joe Arroyo en los 10 años de la muerte del cartagenero, que fue tendencia en redes. También es el autor de libros biográficos de Ray Barretto y Willie Rosario.



“Hacer contenidos en la radio pública es un privilegio y una gran responsabilidad. Desde mi exploración, puedo decir que Colombia es el país con mayor consumo de salsa en el mundo. Lo dicen los puertorriqueños y se comenta en Nueva York”.

Álvaro González 'el Profe'

El ´Profe' Álvaro González es el director de Radiónica. Foto: SANDRO SÁNCHEZ. RTVC

El director de la emisora Radiónica empezó en La Súper Estación 88.9 y en el 2005 se inventó, con un grupo de periodistas, Radiónica.



Siempre es consultado por su conocimiento y también por lo que para él significa hacer buena radio musical, no en vano es conocido como el Profe. La emisora es un referente del rock y la música alternativa, y también tiene espacio para el metal, la música electrónica, el pop, el reggae, el ska y el hiphop.

Dice que Radiónica “hace parte de un tejido social, a través de la cultura, de la música y el abrir el corazón y estar comprometido con diferentes generaciones de artistas independientes colombianos, que le han dado al país nuevas memorias”.

Luisa Piñeros

Luisa Piñeros, periodita de 'El atardecer'. Foto: SANDRO SÁNCHEZ. RTVC

El martes 6 de abril de 2010, a las 4 p. m., nació el programa 'El atardecer', de Radio Nacional, que hace Luisa Piñeros. “Surgió por la necesidad de hablar de Colombia desde un ángulo positivo, de buscar esa riqueza anónima que tenemos como país”, dice la periodista bogotana de su espacio, que incluye música e historias de personajes maravillosos.



Con El atardecer ha caminado el país hasta sus extremos, transmitiendo desde Inírida, Nuquí, Providencia y Puerto Carreño, entre otros lugares. Se considera una rebelde:



“Hemos hecho una revolución. Hace 14 años no se programaban músicas colombianas en la radio, ni siquiera en la pública. El profe Luis Daniel Vega, José Perilla y yo apostamos a cambiar eso, abanderé la causa y hoy tenemos grandes resultados”.

Vicente Silva

Vicente Silva es un gran conocedor del folclor nacional. Foto: SANDRO SÁNCHEZ. RTVC

Es el director de Radio Nacional y un convencido de que “la radio es la más clara demostración de que el concepto de resiliencia existe. Sobrevivió al cine hablado, al cine en color, a la televisión y, más recientemente, a internet y las redes sociales”.



Es huilense, empezó su carrera en su natal Neiva y ha trabajado en varios medios. Cada mañana, su mesa de trabajo es el conector de las noticias nacionales con las historias que llegan de las 63 frecuencias, incluidas las 11 emisoras de paz. Gran conocedor de los ritmos folclóricos colombianos, de los que habla con bastante frecuencia en sus emisiones.



Es autor de los libros Las huellas de Villamil y El beato mártir de Armero, además de la monografía La violencia en Colombia a través de su música.

