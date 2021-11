Periodistas de quince países son nominados a los Premios Gabo

Cuarenta trabajos de periodistas de quince países, entre los que predominan Brasil, España y Colombia, fueron nominados para los Premios Gabo, anunció este jueves la fundación que lleva el nombre del Nobel colombiano de Literatura.



Los trabajos fueron seleccionados entre 1.585 postulaciones y de ese grupo se escogerá a los tres finalistas en cada categoría: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación.



Los cuatro ganadores de los Premios Gabo, los más importantes del periodismo en español y portugués, se conocerán en una ceremonia virtual el próximo 18 de noviembre, durante la novena edición del Festival Gabo, que se celebrará del 15 al 20 de este mes.

Texto



Los nominados en la categoría de Texto son "À espera da água", de Sergio Miguel Buarque e Inés Campelo, publicado en Marco Zero Conteúdo (Brasil); "Cuando el aire es veneno", de Maribel Izcue, en la revista 5w (España), y "Cuánta selva necesita un hombre", de Karim Ganem Maloof, en El Malpensante (Colombia).



También fueron seleccionados "Da tortura à loucura", de Amanda Rossi y Flávio VM Costa, publicado en UOL Notícias (Brasil); "El retorno del águila", de Juan Carlos Rocha, en El Malpensante (Colombia), y "El tajo fuera de escena", de Berta J.Luesma, en Pikara Magazine (España).



Igualmente están "Heredero - Las causas judiciales que enfrenta el Opus Dei", de Paula Bistagnino y publicado en la revista Anfibia (Argentina) y Connectas (Colombia); "La masacre de Tamaulipas: El sueño americano muere en México", de Lorena Arroyo y otros, en El País (España), y "Morir esperando en Gaza", de Beatriz Lecumberri para 5w (España).



Completa la categoría de Texto, "Mujeres en la Amazonía: lideresas indígenas que están cambiando el rumbo de sus comunidades", de Vanessa Romo Espinoza y otros, publicado en Mongabay Latam y Rutas del Conflicto (Colombia), y en GK (Ecuador).

Imagen

En Imagen fueron nominados "A corrida das vacinas", de Clarissa Cavalcanti y equipo de Globoplay (Brasil); "Camilia. La justicia posible", de Coizta Grecko B. y otros, publicado en Ojos de Perro vs la Impunidad (México); "Imperdonable", de Marlén Viñayo y equipo de El Faro (El Salvador).



Otro equipo de Globoplay, encabezado por Caio Cavechini, fue nominado por "Cercados - A Imprensa contra o negacionismo na pandemia", al igual que "Lo más triste de la vida: familias de los migrantes guatemaltecos masacrados en México se despiden de sus parientes", de Daniele Volpe, para The New York Times (EE.UU.), y "Nos están marcando", de un grupo encabezado por Cristóbal Olivares, del medio Nos están marcando (Chile).



Los otros nominados en Imagen son "O longo inverno", de Sofía Arede y equipo de SIC Notícias (Portugal); "Palomares. Días de playa y plutonio"; de Álvaro Ron y equipo de Movistar+ (España); "Pantanal em chamas", de Lalo de Almeida, de Folha de S.Paulo (Brasil), y "Rostros del sur: vida y luchas de indígenas y campesinos en Colombia", de Aurore Bayoud y otros, de France 24 (Francia).

Cobertura

En las nominaciones por Cobertura están "Camino a encontrarles: historias de búsquedas", de Aranzazú Ayala Martínez y otros, publicado en los medios mexicanos A dónde van los desaparecidos, Quinto Elemento Lab e IMER Noticias; "Más allá del muelle, crisis migratoria en las Islas Canarias", de María Martín y Javier Bauluz, para El País (España).



Figuran también "Contra Natura", de Ramón Campos Iriarte y otros, en Vice News (EE.UU.); "Documenta", de Francisca Skoknic y un equipo de La Bot Documenta (Chile); "Ecuador desentierra cuerpos para encubrir sus culpas", de Susana Morán y Karina Medina, en la revista Plan V, La Barra Espaciadora y Fundación Periodistas Sin Cadenas (Ecuador), y en Connectas (Colombia).



También están "El reto tras la masacre: Memoria, Verdad, Justicia y No Repetición", de Néstor Arce y otros periodistas de Divergentes (Nicaragua); "Inocentes Presos", de Artur Rodrigues y otros, de Folha de S.Paulo (Brasil); "Mercúrio, uma chaga na floresta", de Gustavo Faleiros, Bram Ebus y otros para InfoAmazonia.org y Fantástico TV Globo (Brasil), y Armando.info (Venezuela).



Fueron nominados además "#NicaraguaNoCalla", del equipo Connectas y publicado en Connectas.org de Nicaragua, Colombia, EE.UU. y México, y "Voces Silenciadas", de Alejandra Ibarra y otros, para Defensores de la Democracia (México).

Innovación

En Innovación están "Cartas na pandemia", de Ángela Bastos y un equipo de Diário Catarinense (Brasil); "Científicamente comprobado: un análisis de los tratamientos más usados contra la covid-19", de Jason Martínez y otros, del medio Salud con lupa (Perú), y "El drama de la comida en Cuba", de Jessica Domínguez y otros para elToque (Cuba) y Connectas (Colombia).



Además están "Incendios en Venezuela", de Helena Carpio y el equipo de Prodavinci (Venezuela); "La Silla reconstruye cómo policías mataron a los tres jóvenes de Verbenal", de Carlos Hernández Osorio y equipo de La Silla Vacía (Colombia); "Líderes asesinados: de aquí vinieron las balas", de Juan Diego Restrepo y otros para Verdad Abierta (Colombia).



Cierran las nominaciones, "No epicentro", de Gilberto Scofield y otros, de Agencia Lupa (Brasil); "Ome, Pütchi, Poraû - 'Mujer, Palabra, Resistencia”, de Vanessa Teteye y equipo de Agenda Propia (Colombia); "Onde vai parar o lixo reciclável?", de Lucas Marchesini Palma y equipo de Metrópoles (Brasil); y "Territórios de Exceção", de Adriano Belisario y otros, de Medialab.UFRJ / Agência Autonoma (Brasil).



EFE