Larry Harlow, el judío maravilloso

“Soy sensacional

Pero yo soy sensacional

Y es que me nace del alma

Del alma de más profundo de mi ser

Y es deber, y es deber decirles

De verdad, soy sensacional”.







Harlow, en la voz de Junior González.

Por consecuencias de problemas renales, después de 32 días en la clínica, se ha marchado Larry Harlow, conocido en el mundo salsero como ‘el judío maravilloso’. Nació en Brooklyn, el 20 de mayo de 1939. Pero se relacionó con el Barrio Latino de Nueva York en donde se sintió atraído por la música cubana. Su madre, Rose, era cantante de ópera y su padre deambulaba con las agrupaciones latinas, tocando el contrabajo.Desde niño iba a los conciertos de Charlie Parker, Miles Daves y Coltrane. Empezó a ir al Palladium, tratando de descubrir la esencia de esa música que se basaba en una clave muy fuerte, casi toda sustentada en el “son montuno”. Harlow escuchaba a Noro Morales, Machito, Tito Puente, y se convirtió en un coleccionista de su música.



Harlow fue un niño precoz, a los 13 años tocaba varios instrumentos y creó su propia orquesta. Sin embargo, la atracción por Cuba lo llevó a La Habana entre 1957 y 1959, antes del triunfo de la Revolución encabezada por Fidel Castro. En una vieja entrevista Harlow describía esa expresión latina de esta manera: “Primero fue el mambo, después el boogaloo, nació la salsa dura y en los años ochenta, se orientó hacia la salsa romántica o monga, pero yo creo que la salsa dura es lo mejor, con excelentes productos y músicos, que nunca se olvidarán”.

La orquesta Harlow fue la primera en firmar con el sello Fania de Massucci y Pacheco. Con el primero en hacer un disco fue con el cantante Felo Brito, pero le dio camino y fama a Ismael Miranda, Junior González, Frankie Rodríguez, Edwin Colón, Pablito Rosario, Tony Jiménez, Rosa Roy, Gary Carrión y Ray Pérez. Y fue definitivo en la vida musical de Celia Cruz.



Harlow se metió en el reto de hacer la adaptación de la ópera rock Tommy del grupo inglés The Who, una producción visionaria de 1972, grababa por partes con Marty Sheller. Todo el mundo pensaba que estaba loco; pero él sacó adelande su Hammy, A Latin Opera. Llamó a sus cantantes de confianza, Cheo Feliciano, Justo Betancour, Pete El Conde, Adalberto Santiago. Y entonces se iluminó su cabeza: decidió tener como cantante invitada a Celia Cruz para que grabara Gracia Divina. Para Harlow era la única que podía interpretarlo y la buscó en México, donde vivía después de su salida de Cuba. Le envió un casete con el número grabado para ganar tiempo. Celia Cruz llegó a Nueva York y no ensayó, simplemente grabó el tema de una, sin cortes.



Larry Harlow falleció en Nueva York. Foto: EL TIEMPO

Harlow siempre dijo: “Esa señora es un genio, lo más grande que ha nacido. Solo se hizo una grabación, sin repetir nada. Yo nunca he visto a nadie igual. Celia es única, es la más grande”.



Harlow siempre fue un adelantado, mientras Nueva York bailaba boogaloo, él recuperaba el son montuno. En los años ochenta, incorporó sonidos electrónicos y percusiones complejas a su banda. Ayudó a su hermano flautista Andy, y lo apoyó en la creación de su orquesta. Además le ofreció su respaldo a su esposa, Rita Harlow, para lanzar la agrupación femenina más importante de Nueva York: Latin Fever.

Su primer tema fue “Orquesta Harlow”, cantado por Felo Brito, en 1965. Vinieron éxitos como 'Con dulzura', con la voz de Ismael Miranda, el famoso 'Abran paso', un clásico de Miranda, que hoy en día se encuentra en recuperación de un grave ataque cardíaco. Otro tema inolvidable en Cali: 'Señor sereno'. 'La cartera', con Junior González. Con Junior le hizo un tema a nuestro país: 'Para Colombia entera'



En 1991, cuando Gary Domínguez organizó la primera versión del “Encuentro de Coleccionistas y Melómanos”, en el marco de la Feria de Cali, que con el paso del tiempo se ha convertido en un evento referente para la salsa, Larry Harlow estuvo presente. Después lo volvimos a ver en la última presentación de Fania All Stars en estadio Pascual Guerrero, donde fue empresario Hugo Molina. Su visita final a Cali fue al Festival de Jazz, hace aproximadamente diez años.

Imagen de la primera versión del Encuentro de Coleccionistas y Melómanos en Cali. Foto: Cortesía Umberto Valverde.



A los 82 años, Larry Harlow, informó la esposa en un comunicado de prensa, después de 32 días de estar hospitalizado. Ha muerto este hombre que grabó 106 álbumes y ganó en el 2008 un Grammy Latino, que poco para un músico diferente, avanzado en su pensamiento y obra musical, un adelantado, que llegó primero al proyecto más histórico de todos, el sello Fania, además de la orquesta Fania, donde siempre aportó novedad y propuestas complicadas.



Por Umberto Valverde

Especial para EL TIEMPO