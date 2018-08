Cardi B, la joven rapera del Bronx que hace historia

En varias ocasiones, la cantante Cardi B, quien creció en el Bronx, Nueva York, y es de origen dominicano y trinitense, ha dicho que no quería ser famosa, sino poder mantener a su familia.



Sin embargo, en la última ceremonia de los MTV Video Music Awards se llevó el galardón a mejor nuevo artista, y en menos de un año de carrera discográfica logró convertirse en la primera rapera solista en liderar el listado Hot 100 de Billboard, con su primer sencillo, 'Bodak Yellow'. Esto no ocurría desde 1998, con Lauryn Hill, exintegrante del grupo The Fugees. Y repitió este logro con 'I Like It', de la mano del paisa J Balvin y Bad Bunny.

Hace solo cuatro meses publicó su primer álbum, 'Invasion of Privacy', y ahora es llamada ‘la nueva princesa del hip-hop’ por publicaciones especializadas como 'Rolling Stone'. Pese a que le decían que sería una artista de un solo éxito, sigue cosechando triunfos con colaboraciones con Bruno Mars ('Finesse') y Maroon 5 ('Girls Like You'), entre otros.

Cuando mi jefe me despidió, me dijo: ‘Eres linda y tienes un buen cuerpo’. Me sugirió que cruzara la calle y fuera al New York Dolls, el club de striptease. Ahí fue cuando empecé a bailar FACEBOOK

TWITTER

Su carrera en la música comenzó hace poco y en su ascenso a la fama fue clave el contenido gracioso y sensual que compartía en Instagram. Así acumuló seguidores, muchos de los cuales iban a verla al club nocturno en el que trabajaba como bailarina erótica desde los 19 años, y consiguió que la llamaran para participar en la sexta temporada de 'Love & Hip Hop', del canal VH1.

A su trabajo como 'stripper' llegó por casualidad después de ser despedida del supermercado que la contrató como cajera a tiempo completo, por darle un descuento a una compañera de bajos recursos. “Cuando mi jefe me despidió, me dijo: ‘Eres linda y tienes un buen cuerpo’. Me sugirió que cruzara la calle y fuera al New York Dolls, el club de 'striptease'. Ahí fue cuando empecé a bailar”, le dijo Cardi B a la revista 'The Fader'.



La artista le decía a su familia que la plata que les daba provenía de sus horas como niñera de una familia blanca y rica. Varios años después de decidir que el colegio no era para ella, no se sentía orgullosa de su oficio de desnudista.



En ese momento, Belcalis Almanzar (apodada Bacardí) se prometió a sí misma que a los 25 años, edad en la que tendría su primer hijo, dejaría ese trabajo. Lo hizo a los 23, por la misma época en que lanzó una remezcla del sencillo 'Boom Boom', de Shaggy, y entró al 'reality' de VH1. Luego, en marzo del 2016 y enero del 2017, lanzó dos mixtapes, cuyo éxito la llevó a firmar con Atlantic Records.

Su creciente éxito no ha estado exento de críticas. La última vino de la rapera Azealia Banks, quien le dijo que era “una analfabeta sin talento y una caricatura de una mujer negra”. A esto, Cardi B respondió en su Instagram: “Soy del barrio. Hablo como hablo, soy como soy. No elegí ser famosa, la gente me eligió. La gente me siguió en Instagram y me dio una plataforma para presentar mi talento”.



Pero su declaración de principios ya había quedado clara en la revista 'The Fader': “Mucha gente piensa que soy tonta porque no puedo hablar inglés apropiadamente, pero si fuera tonta no estaría donde estoy hoy. Todo el mundo quiere ser famoso, pero no se dan cuenta de que serlo no te hace rico. Realmente debes trabajar para serlo”.

LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @The_uptowngirl