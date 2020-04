George Steiner: el lenguaje como arte e irreverencia

Steiner, el paradójico. El menos académico y el más lúcido de los académicos. Sus orígenes trazaron su mito literario: de sangre judía y vienés, su familia huyó primero a París, donde nació, y luego a los Estados Unidos, perseguidos por un enemigo rapaz: el nazismo. Un ser extraterritorial, ni por las circunstancias geográficas ni por tener los idiomas alemán, francés e inglés incorporados, sino por su intelecto afiebrado en las artes.

Escritor denso y legible. Sin citas a pie de página ni inconmensurables bibliografías. Sus intensas lecturas y la pasión al escribirlas surten el don de expresar con claridad volcánica los temas que aborda. Un ser donde el conocimiento es un instrumento de erudición y artístico. Le echa fuego al placer estético. Sus reflexiones en la prosa del ensayo son luminosas e inquietantes. Un intérprete, dijo, es un descifrador y un comunicador de significados. Su lenguaje crítico, esclarecedor, iguala el tono y la altitud poética de sus hallazgos.

La idea de Dios

Dios está en el origen de todos y del lenguaje. Sobre Dios dice que no hay “reflexión o creencia plausible que garantice su presencia”. Una duda eterna, igual a su nombre. Su agnosticismo lo lleva a configurarlo como “un fantasma de la gramática, un fósil fijado en la infancia del habla racional”; un legado enquistado en nuestra memoria cultural y religiosa.



Algo impuesto, nacido con uno. El hierro todavía humea en la raíz del lenguaje, llama remota y estéril, como si la inmensidad de Dios garantizara su nombre y su vejez inmemorial atenuara el dogma.

Recuerda la pregunta de Nietzsche: “¿Cómo puedo existir si Dios existe?”, que no ha sido respondida. Y humaniza el asunto, porque “cuando nos enfrentamos al texto, a la obra de arte o a la pieza musical, es decir, cuando encontramos al otro en su condición de libertad, es una apuesta a favor de la trascendencia”. Y esto, contrario a la ambigüedad con Dios, afirma la presencia de una realidad. El arte es humano, Dios es la verdadera ficción.

El arte de ser libre

La intemperancia, el punzón de Steiner, y que funge como una atarraya en su obra, es la amalgama que existe entre arte y libertad, y que lo distancia del gremio académico, ya que ninguna forma teórica o experimental puede desmenuzar “mediante una prueba analítica nuestro llegar a ser o nuestra muerte. Esta inexplicabilidad es la esencia de la libertad”. Y considera a las artes, por su liberalidad del pensamiento y la imaginación, “condensaciones voluntarias de esa libertad”.



Aunque las artes tengan la premisa de “encantar”, comenta Steiner, no se debe ignorar cierta “aura de invocaciones mágicas”, de hechizo precoz, insondable, “una extraña alienidad, que nos instruirá en el enigma intacto de la otredad en cosas y presencias animadas”.



Pues las artes, como ningún otro lenguaje, ponen a la vista el inestable desamparo de nuestra condición. La rareza del ser humano, su vulnerabilidad, su insatisfacción que lo hace buscar lo infinito en su finitud. Somos errabundos y en las formas estéticas encontramos algo de nuestra identidad perdida, una irresistible vocación de libertad.

La fuerza de lo testimonial pasa a un plano menor, pues las artes comunican “la obstinación de lo impenetrable, de lo absolutamente ajeno a nosotros con lo que tropezamos en el laberinto de la intimidad: hablan del Minotauro que está en el centro del amor”.



Steiner atestigua que somos “mónadas atormentados por la comunión” y que en la persuasión de las formas hallamos la inasible textura del mundo material, de eso otro, que nos escinde y hace parte de nuestra profunda e inexpugnable humanidad.

En Presencias reales se imagina una “república contraplatónica”, sin críticos ni reseñas, donde solo existieran los lectores y los autores. A la que denomina “una frenética vacuidad”. Todo arte constituye un acto crítico, y cita a Matthew Arnold, es “una crítica de la vida”. Steiner desde la puesta del sol moduló el hecho artístico, amplió nuestra percepción, y en ese mirarse en el espejo, en esa correspondencia de sensibilidades, construye su propia obra de arte, donde predomina la razón y la pasión intactas.



Abre puertas, no se encierra solo en su habitación a rumiar su saber; la verdad en todas las cosas no existe en su vocabulario, alejado del dogma, viajó y naufragó en múltiples direcciones para encontrarse él, en el mundo y sus libros.

La creación estética es inteligencia en estado puro FACEBOOK

TWITTER

Maestro de la comparación y sus protuberantes secuelas. “La creación estética es inteligencia en estado puro”, y señala cómo las mentes de Dante y Proust se hallan entre las más analíticas. Argumenta que Virgilio leyó a Homero, guía nuestra lectura de él; que la Divina comedia es una lectura de la Eneida, y que cada poeta bebe de las fuentes compositivas y los logros formales de los que lo anteceden. Y que El Ulises de Joyce es una experiencia crítica de La odisea, porque plasma su estructura general, recrea los elementos narrativos en una instancia que podemos significar en un presente perpetuo.



Del precoz Rimbaud acoge en toda su dimensión su Je est un autre, yo soy otro, que cambia el rumbo de las historias posteriores sobre la dispersión de la individualidad, del “eclipse histórico del ego”, que con ingenuidad subversiva el poeta revolucionará “la correspondencia entre la palabra y el mundo empírico”, que el psicoanálisis acentuará en la aventura de la mente.

Después de Rimbaud, señala Steiner, diremos “yo” o “nosotros”. “El significado del significado” deriva de la poética y la práctica experimental de Mallarmé (“limpiemos las palabras de la tribu”) y Rimbaud, subraya Steiner. Es decir que de la intuición poética, también se nutren la filología y la hermenéutica. Es un camino de doble vía, pero el motor de esta combustión, de ese espejismo real, es la impronta inapresable del arte.



Sus divagaciones sobre Kafka, en Pasión intacta, son aleccionadoras, pues aunque la ficción del autor de La metamorfosis invita a descifrarla, se convierte en una trampa. Señala que en este caso, la crítica marxista, psicoanalítica o estructuralista, se queda risiblemente corta ante el monstruo de Praga. La razón, que las obras de la imaginación, lo bastante serias y densas, al final, siempre “construyen una reflexión sobre sí mismas. Hablan críticamente de su propia génesis. La literatura es una bestia voraz y anárquica”, que extraviada en la totalidad puede devorar otras disciplinas del pensamiento.



Cortés, lúcido, con la obra de arte, también bucea en la hermenéutica moderna, en sus razonamientos más profundos, y señala el postulado de Schleiermacher según el cual el lector “puede descubrir la intención y el significado auténticos del texto mejor que el autor”, al establecer una “cautelosa transgresión con el corazón de la interpretación”. O “la lectura filológica” que propone Nietzsche, leer entrelíneas.



Esto recuerda a Kafka, que define el secreto de su literatura como “la herida en el corazón”, o cuando Gutiérrez Girardot habla sobre la poesía de César Vallejo, “que irá revelando sus dimensiones, sin entregar nunca el recóndito dolor, la recóndita herida de la que manan esas dimensiones”, porque en su entraña más honda la creación es un hecho indeleble del inconsciente, algo que el autor rastrea en los terrenos de la imaginación, algo de él y de todos, y que el agudo lector tendrá el tiempo suficiente para redondear, según su libre interpretación, pues las grandes obras de arte tienen cierto carácter de inmortalidad humana.



Es demoledor con cierto aire de la época que le parece vacío e uniforme. Esta percepción lo hace ir más allá, y a involucrar a la ética en todo miramiento crítico. Al periodismo le impugna que “llena cada grieta y cada fisura de nuestra conciencia”, pero lo repele su “temporalidad espuria”.



Arremete contra él, pues a todos los hechos le da más o menos la misma importancia. “Todos son solo diarios”. Su visión del mundo es integral. Considera a la retórica política, al periodismo sumiso, de hablar una jeringonza trivial, que ha moldeado el discurso público y su aprobación social, y han propiciado que la mayoría de mujeres y hombres urbanos modernos “digan, oigan o lean una jerga vacía, una locuacidad cancerosa”. Afirma que el lenguaje perdió su propia capacidad para “la verdad, la honestidad política o personal. Ha comercializado y masificado sus misterios de identidad profética, su capacidad para responder al recuerdo preciso”.



La degradación del lenguaje nos ha llevado al cinismo, y con ironía expresa que “si la palabra fue en el principio también puede serlo en el fin”, recordando la gramática de la muerte, que llama a las detonaciones nucleares con un nombre pomposo: Operación Sol Brillante. “Como si el atributo identificador del hombre –el órgano del lenguaje– se hubiera roto en el interior de nuestra boca”.



Es una lástima irremediable que no se le haya dado el Nobel de Literatura, no como una bonificación extra, ni un premio de consolación a un cerebro genial, sino a la inmensa capacidad de un individuo de elevar el ensayo, ese género mixto, albergue de reflexión y estremecimiento poético, a las cúspides agrestes del pensamiento.



Un hombre visionario y consciente de nuestra fugacidad, que dijo que “el ser siempre es excesivo, y sea cual sea el peso de nuestras esperanzas o la dignidad de nuestro dolor”, al final solo seremos reductos de cenizas.

ALFONSO CARVAJAL

Especial para EL TIEMPO