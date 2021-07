Se apagó la pluma de Germán Castro Caycedo

Germán Castro Caycedo se definía como “un juglar”. Era eso y más. Fue el gran periodista narrativo de Colombia y supo como pocos contarla y contarnos desde la selva, el narcotrafico, los conflictos con la guerrilla e incluso la brujería. Era un maestro de la reportería y la investigación. Su pluma, la pluma del cronista de trayectoria más extensa, profunda y coherente que ha tenido el país, se silenció ayer, a sus 81 años, en Bogotá.



Castro dejó más de 20 libros de investigación, que se convirtieron en fenómenos en ventas, en especial durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo). Las interminables colas de sus lectores para que les firmara un autógrafo en el estand de Planeta, su editorial por más de 30 años, llegaron a ser motivo de titulares de los noticieros.

Su agudo olfato periodístico le permitía sorprender una y otra vez con las temáticas más diversas: la guerrilla, la selva, los migrantes colombianos, el contrabando de armas, el narcotráfico... “Me llamaban mucho la atención las historias de selva y los relatos policiales”, recordó en una entrevista con la revista Bocas.



(Lea además: Germán Castro Caycedo: adiós a un 'Enviado especial')



Castro forjó su carrera como periodista, reportero, “escritor de no ficción”, en las décadas de 1970 y 1980. Se empeñó en reconstruir historias reales a partir de testimonios de los protagonistas, documentos clasificados y de sus vivencias en el sitio de los hechos.



Este elegante periodista, que era fácil de reconocer desde la distancia por su perfecta cabellera blanca peinada de lado y su gran bigote, había llegado a este mundo el 3 de marzo de 1940, en la ciudad de Zipaquirá.

Los inicios del maestro

Facebook Twitter Linkedin

Germán Castro Caycedo en la edición 14 de Revista BOCAS, publicada en noviembre de 2012. Foto: Marcela Riomalo

Castro Caycedo decía que su pasión por la crónica le comenzó a los 14 años, cuando leyó a los cronistas de EL TIEMPO y El Espectador de esa época. “Gente como Camilo López y Germán Pinzón. Esos ‘monstruos’ lo llevaban a uno prácticamente de la mano por todo el país. Luego empecé a estudiar. Descubrí que tenemos un legado de quinientos años de crónica en Colombia. Comenzó con los cronistas de Indias, que vinieron con los conquistadores españoles. América nació al mundo gracias a ellos y esta tradición se mantuvo en las nuevas colonias. En Colombia la crónica se catapultó en los años 80 y 90. Yo vengo de esta época”, recordaba.



A medida que crecía, el joven y curioso lector de crónicas comenzó a interesarse cada vez más en la realidad del país. Sin embargo, entre más se encontraba con personajes e historias, más ignorante se sentía sobre la Colombia que lo rodeaba.



Fue así como decidió estudiar dos años de Antropología en la Universidad Nacional de Colombia. “Lo hice para entender las diferentes costumbres y culturas que existen en nuestro territorio. Abandoné los estudios porque me di cuenta de que lo mío era el periodismo. Me empeñé en buscar cómo se relacionaban las culturas, qué tenía que ver La Guajira con Antioquia, el Chocó con los Llanos”, contaba.



Se vinculó a EL TIEMPO en 1967 y desde los primeros días su pluma narrativa lo llevó a convertirse en cronista general, durante una década, viajando a los rincones más remotos de este país y del mundo. Luego continuó colaborando con varias revistas.

Uno de sus compañeros de pupitre entonces, José Clopatofsky, destaca también su talento en la narración deportiva. “Germán trabajaba en Deporte Gráfico, el jefe de redacción era Carlos Alberto Rueda (hijo de Carlos Arturo). Accidentalmente, cuando pedí unas vacaciones, él me hizo el reemplazo en EL TIEMPO. Fueron muy celebradas sus crónicas en esa revista, en especial las de la Vuelta a México que ganó Álvaro Pachón en el 67”, anota Clopatofsky.



(Le puede interesar: 7 minutos de ovación para 'Memoria' en su estreno en Cannes).



Su labor periodística le valió el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo, el Prix Futura 1997, en Alemania, y el Mergenthaler-América Latina, en 1998. En 2005 recibió el premio de periodismo Planeta por su obra Que la muerte espere.



En la década de los 70, Castro Caycedo saltó a la televisión, cuando se vinculó a la productora RTI, en donde creó el emblemático programa Enviado Especial, por cerca de dos décadas. En su momento, el formato de este programa periodístico fue revolucionario, al salir de los estudios con la cámara, para hacer periodismo de denuncia. Alcanzó a hacer más de mil programas.



“Las barreras de esa época eran las comunicaciones. Teníamos menos medios, menos vías. Los primeros programas fueron en la selva, en el Vaupés y norte del Amazonas. Muchas horas de viaje. Llevábamos las cámaras en mula, en avión, en bote, éramos cinco personas”.



Cuando se repasa el listado de algunas de sus obras, no puede menos que sentirse nostalgia de lector: Perdido en el Amazonas (1978), Mi alma se la dejó al diablo (1982), El Karina (1985), El Hueco (1988), El cachalandrán amarillo (1989), El huracán (1992), La bruja (1994), El alcaraván (1996), Nuestra guerra ajena (2014), Una verdad oscura (2017) y Huellas (2019).



Son obras en las que este maestro del periodismo no solo demostró su capacidad para la investigación, sino el gran talento para recoger las voces de la gente. Todo su trabajo periodístico tiene un clarísimo peso testimonial. Castro Caycedo era de los reporteros que caminaba el país, que se metía a buscar a los personajes más clandestinos posibles –basta recordar la historia de su libro La bruja y su genial personaje real, Amada Londoño, que atendía las inquietudes esotéricas de presidentes, ministros y narcotraficantes de los años 80– y sabía luego plasmarlo en el papel con el suspenso necesario para capturar lectores. Hoy sus libros merecen una relectura: El hueco y las travesías imposibles por Centroamérica de los inmigrantes colombianos para llegar a los Estados Unidos; El Karina y el tráfico de armas del M-19 traídas de Alemania; o su clásico Perdido en el Amazonas.



(Le recomendamos: Celia Cruz: una mujer negra y pobre que forjó su éxito desde Cuba).

Facebook Twitter Linkedin

El escritor y periodista Germán Castro Caycedo, nacido en Zipaquirá, fue cronista de EL TIEMPO y ha escrito 20 libros que giran en torno a la narrativa de no ficción. Foto: Andrea Moreno / EL TIEMPO

Paradojas de la vida

A veces la vida llega con paradojas inexplicables para los escritores. Le pasó a nuestro nobel Gabriel García Márquez, cuando su memoria comenzó a abandonarlo. Castro Caycedo supo también lo que era experimentar esa pérdida de manera temporal. Así se lo reveló a EL TIEMPO, en 2014, cuando por momentos perdía el hilo de lo que contaba. Un fuerte golpe que se dio en la cabeza, en 1999, en Moscú, le dejó algunas secuelas. “Tengo un poco de pérdida del equilibrio. Pero mi hermano Gustavo me dice: ‘¿Y usted cuándo ha sido equilibrado?’ ” (risas). Sufrió el golpe cuando tenía 74 años. No se dejó vencer: confesó que su libro Operación Pablo Escobar lo hizo para demostrarse a sí mismo que el accidente no lo había afectado intelectualmente.



(Le puede interesar: Germán Castro Caycedo: adiós al cronista pura sangre)



“¿Lo angustia perderse cuando habla?”, le preguntó este diario esa vez. “No –contestó, sin una pizca de duda–. Lo que más me dio duro fue perder el olfato y el gusto”. Porque para su tarea de escritor era clave. Lo primero que le enseñaron sus maestros de periodismo fue “que en el relato tienen que estar los cinco sentidos: olores, sabores, colores, sonidos, texturas. Hay cosas que ya me saben algo. Pero me ayuda mucho el recuerdo de los sabores y la textura de los alimentos”.



Por sus venas corría tinta. Por eso, hasta cuando la vida se lo permitió, estuvo siempre atento de todos los acontecimientos noticiosos. Se metió con los temas más delicados, pero nunca se sintió amenazado ni tuvo miedo y sobrevivió a dos accidentes de avión (en uno murió el piloto y él pasó varios meses hospitalizado).



Su pluma valía oro. Por cada libro recibía un anticipo de entre 70 millones y 120 millones de pesos, con los que, según él, no se hizo rico, pero le permitió pagar los gastos y viajes necesarios para sus investigaciones. De los muchos lugares que recorrió, Castro siempre sintió una fascinación magnética por la selva. Desde cuando escribió su clásico Perdido en el Amazonas, que siempre le evocaban recuerdos nostálgicos.



“Mi primer viaje fue a Leticia para hacer Perdido en el Amazonas Un hombre, Julián Gil Torres, exmarino de la Armada Nacional, desapareció en la selva después de hacer contacto con una tribu desconocida, en el municipio de La Pedrera. Al comienzo iba hasta Leticia, porque ir a ese municipio era prácticamente imposible: no habían aviones ni rutas. Cuando por fin pude llegar, una patrulla de Infantería de Marina ya había ido a buscar a Gil y se toparon con los indígenas que él encontró: una tribu que jamás había hecho contacto con los mestizos. Acá los llaman ‘blancos’, pero ¡no joda!: nosotros no somos blancos, mire su piel, mire la mía. Se llevaron para La Pedrera a una familia de esta tribu. Consiguieron 23 representantes de diferentes lenguas indígenas y ninguno pudo comunicarse con ellos. Nunca se supo qué pasó. Si lo mataron o se lo tragó la selva. Logré hacer el libro después de mucho esfuerzo”.



Se apagó la pluma de un cronista que fue parte del olimpo de los grandes del periodismo narrativo. Su nombre no desentona en sus ambiciones con el de Rodolfo Walsh o el de Gay Talese. Nos quedan sus libros.



(De interés: Crónica gráfica: 'Candado', imágenes de otra Colombia).

Reacciones

Iván Duque, presidente de la República



“Lamentamos el fallecimiento del cronista y escritor Germán Castro Caycedo, un gran colombiano que deja un amplio legado al periodismo y a la literatura. Toda nuestra solidaridad con su familia”.



***



Alejandro Santos, periodista



“Se nos va un grande del periodismo. Germán Castro Caycedo fue ante todo un magnífico reportero. Ojalá las nuevas generaciones lean sus libros y crónicas y se den cuenta de que más vale investigar para escribir y no opinar sin investigar”.



***



Olga Behar, periodista de investigación



“Lamento mucho la muerte de Germán Castro Caycedo, un buen amigo, investigador inmenso y dueño de una pluma fantástica. Queda, especialmente para las nuevas generaciones, su gran obra, con temas para todas las edades y con un gran compromiso por este país”.

Ricardo Silva Romero, escritor y columnista de opinión.



“Recuerdo a Germán Castro Caycedo haciendo buen periodismo en Enviado especial. Yo era entonces un niño que soñaba con contar buenas historias. Hoy murió en Bogotá. Gracias por tantas enseñanzas, maestro”.



***



Juan David Correa, director Editorial de Planeta



“Cada una de sus huellas están en el camino para quien quiera saber quién fue ese zipaquireño que, junto a Daniel Samper, Alberto Donadío y tantos otros, inventó un camino para la investigación periodística en Colombia. Leerlo será la mejor manera de mantenerlo vivo. Se ha ido el ‘enviado especial’”.



REDACCIÓN CULTURA

Otras noticias de interés: