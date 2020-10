Las grandes frases de José Mujica sobre la política y la vida

El libro ‘En sus palabras’, de Darío Klein y Enrique J. Morás reúnen las ideas opiniones y sueños del expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, uno de los líderes y políticos mundiales más carismáticos del momento.



Esta es una muestra de su pensamiento publicada unos meses antes de su renuncia al Senado de Uruguay, en la cual conmovió a miles este martes al señalar en una frase que "triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae".



Ecología

“A mi generación le tocó vivir muchas décadas bajo el miedo del paraguas nuclear, eventualmente de una guerra, y a estas generaciones les toca vivir ante la amenaza de un desequilibrio ecológico que sea francamente inafrontable. ¿Hasta cuándo tanta irresponsabilidad de este animal estúpidamente inteligente?”.



“El tema más importante a nivel global es asegurarse de que vamos a seguir con vida como especie, que vamos a seguir existiendo. Para eso tendríamos que empezar a cuidar más la vida del planeta. Esto no lo puede hacer un solo país, lo tiene que hacer la humanidad entera”.



“Es brutal la petulancia del hombre. Hay una visión antropomórfica que coloca al hombre en el medio. Si se prioriza y analiza la vida a lo largo del planeta, el hombre es muy diminuto e insignificante”.

Consumo

“En sociedades como esta, el hombre corre el riesgo de vivir su vida como un agente comprador y nada más. Esto no quiere decir que no haya que comprar nada, no se puede vivir del aire; quiere decir que tenés que liberarte de esa esclavitud. Comprás lo necesario para vivir, pero hacés también otras actividades. La felicidad no es una cuestión material. Necesitar poco es el camino más corto para tener libertad, para tener tiempo disponible para gastarlo en lo que a uno le gusta o le apasiona. A veces pueden ser los afectos, la relación con la familia, con los hijos... A veces, dedicar tiempo a un arte, una artesanía, un deporte”.



“Denle contenido a la existencia, porque si no lo hacen conscientemente el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar, y así sucesivamente, ucrónicamente, hasta el n de sus días, hasta que un día los huesos no se levanten y adiós. No queda de ti ni el recuerdo ni el aliento”.

Trabajo

“Una cosa es la pobreza que mides con los números y otra la que está en la cabeza. Si no apuestas al cambio cultural, el cambio material sirve de poco”.

Educación

“Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas, como en la escuela, escribiendo cien veces: «Debo ocuparme de la educación». Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación dependen buena parte de las potencialidades productivas de un país, pero también la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana”.

Modernidad

“El mundo está cambiando a cada rato y, lo que es peor, a cada rato está cambiando la teoría de cómo se construye un mundo mejor”.



“El destino de la humanidad tiene mucho que ver con lo que haga la propia humanidad. Somos un animal que puede, sencillamente, autodestruirse”.



“Nos toca vivir en una época cuando nacer es negocio, por lo menos para algunos. Morirse también es negocio, porque hay empresas que nos entierran. Vivir es negocio, porque somos sujetos que consumen. Así sucesivamente. Hasta las sonrisas pueden ser negocio”.

Utopía

“Necesitamos un margen de utopía, porque creo que el ser humano es antropológicamente utópico. No uso la palabra ‘utopía’ con el sentido en que la utiliza habitualmente la gente de izquierda. Me re ero a la posibilidad de creer en algo que nos dé esperanza en el futuro y que nos ilumine. Creer en algo que nos permita soñar”.



“Hay utopías y hay caminos; lo que está en crisis más que nada son los caminos. Las señales que nos dieron las estrellas siguen estando, pero al parecer nosotros hemos errado bastante los caminos, nos equivocamos en la interpretación de esas señales”.

Futuro

“En realidad nos toca vivir, no una época, sino un cambio de época acelerado, con una brutal explosión tecnológica, con cosas de maravilla (...) pero si tuviera que representar a la humanidad hoy en un monumento, elegiría el monumento de un mono con una gigantesca ametralladora. Porque en realidad esta humanidad parece tener los recursos que jamás tuvo, pero no sabe usarlos, no puede usarlos, porque desde el punto de vista político no está a la altura de las necesidades de la época. Daría la impresión de que esta humanidad rica en conocimientos no está, desde el punto de vista políticamente consciente, a la altura de los desafíos que tiene por delante. Ojalá que me equivoque”.

Globalización

“La globalización es un mar embravecido y ahí tiene que navegar nuestro barquito; pero una cosa es otar, que las olas te lleven a cualquier lado, y otra bien distinta es tener un rumbo, aunque vayamos en zigzag”.



“Los que vivimos mejor tenemos responsabilidad por los que viven mal. Vamos a vivir mucho mejor si los que viven mal mejoran”.

Solidaridad

“Con eso, amigos, que este tiempo en que vivimos es uno de esos en que uno tiene ganas de poner el corazón bajo un zapato, como decía Hernández, por las contradicciones fenomenales de una civilización que tiene recursos como nunca; como una explosión científica y de capital como no pudo siquiera soñar la humanidad pasada. Sin embargo ha perdido, al parecer, hasta la noticia del sentimiento de piedad, esa fenomenal construcción humanística de la civilización ateniense que el cristianismo recogió, que es capacidad de sentir dolor, solidaridad con el que sufre, con el que está postergado, con el que está precisamente dejado al costado de la vida”.

Prisión

“Cuando quedé en libertad yo estaba seguro de que iba a volver a trabajar la tierra. Además de mi deseo, era mi sueño. Todo el largo período durante el cual estuve preso fue como volver a mis raíces. La prisión no es cero, es mucho más que eso. Se rumea mucho, se toman muchas decisiones. Y yo salí con la determinación de tener una chacra”.

Libertad

“La libertad como definición tiene varios planos. La libertad individual va muy de la mano con tener tiempo libre para vivir. Si te enloquecés y querés cambiar de auto a cada rato, y tener una casa y otra y otra y otra, tenés que preocuparte mucho y trabajar mucho, y nunca tenés tiempo. Después tenés que gastar mucho tiempo preo- cupándote de que no te roben, porque te van a robar, porque te van a tener envidia. Mientras tanto la vida se te va. Porque no he visto a ningún señor que tenga mucha plata y pueda ir a un mostrador y comprar años de vida. Entonces, soy libre cuando tengo tiempo y en ese margen lo gasto en las cosas que a mí me gustan”.



“Es decir, toda la civilización humana está llena de disparates. Entonces el problema de la libertad adquiere otra dimensión, porque definimos la libertad como una cosa abstracta. La libertad es tener tiempo para hacer las cosas que a uno lo motivan. Hay una libertad individual que hay que dirimirla, que para vos puede ser pescar, para otro jugar al fútbol, para otro sentarse debajo de un árbol, cada cual con ese tiempo. Ahora, cuanto más margen se tenga, cuanto más gran- de sea ese tiempo, más libre sos (...). Si no, la vida es fatiga, la vida es obligación. No, no”.

Austeridad

“La austeridad es comodidad. El que crea que la austeridad es un sacrificio es un nabo. La austeridad es sacarse una cantidad de problemas de encima”.

Democracia

“La democracia de la Grecia clásica, tan audaz, capaz de gobernar por sorteo y elegir jueces por sorteo, probablemente produjo los ciento cincuenta o doscientos años de historia más explosivos en el desarrollo de las aptitudes y la cultura humana. Nunca se vio una sociedad tan chica que generara tanto. Es impresionante ver los nombres que se agrupan en esos ciento cincuenta años. Da para preguntarse qué pasó ahí. No estoy haciendo misticismo de la historia griega, pero no se puede ignorar lo que produjo esta forma de participación”.

Política

“Para mí la política es el arte de extraer sabiduría colectiva poniendo la oreja”.

Ideología

“Los hombres vamos atrás de las ideas, como la carreta va atrás de los bueyes, porque las ideas son los instrumentos que tenemos para luchar por percibir la realidad, y quien quiere cambiar la realidad tendrá ideas que lo intentan arrimar para interpretar esa realidad”.

Naturaleza

“La naturaleza ha demostrado su grandeza. ¿Si eliminó a los dinosaurios, por qué no nos va a eliminar a nosotros?”.



“Vivimos en un mundo maravilloso pero no necesariamente vemos las maravillas. Los despertadores son fundamentales, porque a ve- ces da la sensación de que el ser humano pasa por al lado de la belleza y no la ve”.

Vida

“Mi religión es la vida. La vida es un milagro y como es tan cotidiana, como estamos vivos, no le damos valor; pero no existe ninguna cosa más importante que el milagro de estar vivos. Esto es a plazo fijo y se va”.

Juventud

“Y a los jóvenes: si quieren vivir felices levanten una idea en la que creer, vivan para servir a esa idea, no se dejen esclavizar por el mercado”.



“No se dejen robar la juventud de adentro. La de afuera, inevitablemente, se la lleva el tiempo. Pero hay una juventud peleable, territorio adentro, mirándonos hacia nosotros mismos, y está unida a una palabra muy simple y muy pequeña: solidaridad con la condición humana”.

Felicidad

“Nada vale más que la vida, ¡luchen por la felicidad! Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida, y no dejar que te la roben. Para eso no hay receta, está acá, en la conciencia”.



“No sé si es que a la política la gobierna gente muy madura y se olvida de su juventud, o hay una especie de pudor. Pero la felicidad no parece formar parte del discurso. No hay preocupación de que la gente tenga tiempo para cultivar los afectos, tiempo para vivir... ¡No existe! Y no se discute sobre que tenemos una vida sola ¡y que se nos va!”.

Legado

“¿Qué es el legado de un tipo en el universo? Somos menos que un piojo. El legado es haber vivido al mango, con aciertos y con errores. Triunfar no es tener plata, es levantarse cada vez que uno se cae”.



