Amy Winehouse tendrá película biográfica

Luego de que se anunciara que regresaría como un holograma a los escenarios, la fallecida cantante Amy Winehouse es protagonista de otra noticia: su vida llegará a las salas de cine en una película biográfica que se empezará a rodar el próximo año.

Según confirman diarios como 'The Guardian', la familia de Winehouse llegó a un acuerdo con las productoras Debra Hayward y Alison Owen, madre de los actores Lily y Alfie Allen (actor de la serie 'Game of Thrones).



El guion de la película estará a cargo de Geoff Deane, quien ha escrito películas como 'Kinky Boots', adaptación del musical de Broadway.



Según explica el diario británico, el padre de la cantante, Mitch, había dicho que la familia ha recibido varias ofertas para hacer una película biográfica sobre su hija, pero sentían que no era el momento adecuado.

“Ahora nos sentimos listos para celebrar la extraordinaria vida y el talento de Amy... Y sabemos a través de la Fundación Amy Winehouse Foundation que la historia verdadera de su enfermedad puede ayudar a tantos otros que han tenido experiencias con problemas similares", aseguró Mitch Winehouse.



Sobre las posibles actrices que interpretarán a la cantante, que falleció el 23 de julio del 2011, su padre negó los rumores de que la elegida podría ser la también cantante Lady Gaga, quien está recibiendo elogiosas críticas por su trabajo en la cinta 'Nace una estrella' ('A Star is Born').



"Queremos a alguien que pueda interpretar a Amy de la manera en que ella era... la persona graciosa, brillante, encantadora y horrible que era", explicó Winehouse, quien le apuesta a la posibilidad de que la actriz elegida sea una desconocida artista británica que tenga cierto parecido a la intérprete de canciones como 'Rehab' y 'Back to Black'.